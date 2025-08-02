10 AUGSUNDAY2025 2:31:05 PM
Nari

रक्षा बंधन 2025: रेशम, चांदी या सोने की राखी, कौन-सी होगी आपके भाई के लिए सबसे शुभ? जानिए

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Aug, 2025 10:16 AM
रक्षा बंधन 2025: रेशम, चांदी या सोने की राखी, कौन-सी होगी आपके भाई के लिए सबसे शुभ? जानिए

नारी डेस्क:  रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक है, जो हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी (रक्षासूत्र) बांधती है और उसकी लंबी उम्र, सुख-शांति की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को जीवनभर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यह त्योहार परिवार में प्रेम, सौहार्द और एकता को बढ़ावा देता है।

रक्षाबंधन 2025 में कब है?

इस साल रक्षाबंधन शुक्रवार, 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन श्रावण पूर्णिमा है, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधना बहुत फलदायी होता है

किस प्रकार की राखी बांधना होगा शुभ?

रेशम या सूत की राखी

रेशम की राखी को सबसे पारंपरिक और शुभ माना गया है। यह नरम होती है, जो भाई-बहन के रिश्ते की नाजुकता और मजबूती दोनों का प्रतीक है। भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम दिखाने के लिए यह राखी सबसे उपयुक्त होती है।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें:  बड़ा ट्रेन हादसा: इस्लामाबाद एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, 30 यात्री घायल

चांदी की राखी

चांदी को हिंदू धर्म में शुभ धातु माना गया है। अगर आपके भाई की कुंडली में चंद्र दोष है, तो उसे चांदी की राखी बांधना लाभकारी रहेगा। चांदी मन की शांति और ठंडक का प्रतीक है, जिससे मानसिक संतुलन में मदद मिलती है।

PunjabKesari

सोने की राखी

सोना ज्योतिष में सूर्य और गुरु ग्रह से जुड़ा होता है। यदि भाई की कुंडली में सूर्य या बृहस्पति कमजोर हैं, तो सोने की राखी पहनाना शुभ माना जाता है। यह ज्ञान, भाग्य और सफलता को बढ़ाने वाला माना जाता है।

PunjabKesari

नोट: यहां दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्वासों पर आधारित हैं। इनका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इन्हें श्रद्धा और विश्वास से जोड़ा जाता है।

  

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it