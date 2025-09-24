24 SEPWEDNESDAY2025 9:23:10 PM
  Edited By Vandana,
  Updated: 24 Sep, 2025 08:25 PM
'मुझे Use किया Abuse भी किया' जिस फिल्म से पहचान मिला वहीं अर्श से फर्श पर ले आई थी Rajat Bedi को...

नारी डेस्कः इस समय कोई मिल गया के विलेन रजत बेदी लाइमलाइट में छाए हुए हैं। सालों से गायब हुआ ये डेशिंग सितारा एक बार सुर्खियों में आ गया है, आर्यन खान की फिल्म बैड्स ऑफ बॉलीवुड के साथ ...लेकिन इतने साल रजत बेदी कहां थे?  बता दें कि बहुत सारी फिल्मों में खलनायक का रोल निभाने वाले रजत बेदी का करियर एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गया था, वो भी उस फिल्म के लिए जिसमें उनकी एक्टिंग की तारीफें हुई थी। जी हां, वो फिल्म थी 'कोई मिल गया'। इस फिल्म ने खूब कमाई की थी और राज सक्सेना का रोल निभाने वाले रजत बेदी का भी खूब नाम हुआ था लेकिन इस फिल्म ने रजत को काम दिलाने के बजाए इंडस्ट्री से गायब ही कर दिया था हालांकि इससे पहले रजत कई फिल्मों में नजर आ चुके थे लेकिन इस फिल्म में जहां नाम होना था, वहां उन्हें गुमनाम होना पड़ा ... इस बारे में भी रजत बेदी ने कई सालों बाद बताया कि उन्हें यूज किया गया और अब्यूज भी किया गया। फिल्म की प्रमोशन के दौरान उन्हें साइड लाइन कर दिया गया औऱ उनके कई सीन्स काट दिए गए ।

मुझे यूज किया गया और अब्यूज भी किया, 16 साल बाद वापिसी 

एक्टर ने कहा- 'मुझे यूज किया गया और अब्यूज भी किया गया। मुझे लोगों पर भरोसा करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं एक्टर के साथ एक रियल स्टेट डेवलपर भी हूं, मेरे साथ कुछ पार्टनर्स थे जिन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की। ऐसा मेरे साथ कनाडा में हुआ । मुझे कई बुरे नतीजे भुगतने पड़े लेकिन एक तरह से ये मेरे लिए अच्छा ही रहा क्योंकि इसी वजह से मैं वापस भारत आ गया। ''कोई मिल गया' की प्रमोशन के दौरान मुझे पब्लिकली लेफ्ट आउट किया गया, ऋतिक और प्रीटि के साथ कई अच्छे सीन्स थे जो काट दिए गए लेकिन राकेश जी के साथ काम करके काफी अच्छा लगा। मैंने जिस डायरेक्टर्स के साथ काम किया है वो सबसे बेस्ट रहे और एक बार फिर वह दमदार वापिसी कर चुके हैं। रजत ने 16 साल बाद बॉलीवुड में वापिसी की। रजत बेदी आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए और लोगों को उनका रोल बहुत पसंद आया है।

PunjabKesari

तीसरी जनरेशन से हैं रजत बेदी, मॉडलिंग से शुरू किया करियर

रजत ने कहा कि मैं तीसरी जनरेशन का हूं और चौथी जनरेशन यानी कि मेरा बेटा भी एक्टर बनने के लिए तैयार है। फैमिली ब्रैकग्राउंड और शुरुआती जिंदगी की बात करें तो रजत बेदी, फिल्म निर्माता नरेंद्र बेदी के बेटे और मानिक बेदी के भाई है। मुंबई में जन्मे रजत बेदी के दादा राजिंदर सिंह बेदी एक फेमस लेखक थे। इसलिए वह तीसरी जनरेशन है जो बॉलीवुड में आई और उन्होंने अपने दादा-पिता की विरासत को ही आगे बढ़ाया।
PunjabKesari

रजत ने मॉडलिंग से करियर शुरू किया और 1984 में ग्लैडरैग्स मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के पहले विजेता बने। उन्होंने साल 1998 में डेब्यू किया और फिल्म 2001 में विलेन बने नजर आए। उसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली लेकिन पहचान कोई मिल गया ने दिलाई लेकिन इस फिल्म के बाद उन्हें काम मिलना कम हो गया या यूं कहे कि उन्हें साइड लाइन ही कर दिया गया। एक विलेन जो अपनी एक्टिंग और पर्सनैलिटी से हीरो पर भारी पड़ता था, वह  इंडस्ट्री से दूर कनाडा चले गए थे वहां कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया लेकिन वहां भी बिजनेस में उन्हें धोखा मिला। हालांकि इंडस्ट्री उन्हें वापिस मुंबई खींच लाई। साल 2022 में भी वह तेलुगू फिल्म में विलेन का किरदार निभाते नजर आए।

बता दें कि रजन ने भारतीय अभिनेत्री ट्यूलिप जोशी की बहन मोनालिसा से शादी की उनके दो बच्चे हैं विवान और वेरा, दोनों आर्यन खान की वेब सीरिज में नजर आए और खूब लाइमलाइट बटौरते दिखे। वेरा को करीना कपूर के जैसी कहा जा रहा है। रजत बेदी के बेटे विवान की लुक अपने पिता जैसी ही लगती है और दोनों बच्चे इंडस्ट्री की नजरों में आ गए हैं। आपको बैड्स ऑफ बॉलीवुड में रजत बेदी का किरदार कैसे  लगा हमें जरूर बताएं। 

