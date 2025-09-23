23 SEPTUESDAY2025 7:11:36 PM
  Updated: 23 Sep, 2025 06:17 PM
  • Updated: 23 Sep, 2025 06:17 PM
जो गलती मां तनुजा ने की उसे Kajol ने नहीं दोहराया, पिता भी रहे नाराज लेकिन एक्ट्रेस ने नहीं मानी थी बात!

नारी डेस्कः अपने जमाने की फेमस हीरोइन रही तनुजा अब काफी बूढ़ी हो गई है लेकिन एक समय तनूजा का बी-टाउन में पूरा जलवा था। तनूजा की बेटी काजोल भी नामी एक्ट्रेस हैं और तनूजा खुद भी एक मशहूर एक्ट्रेस रही शोभना समर्थ की बेटी हैं। तनूजा की बड़ी बहन नूतन बहल ने भी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया था इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मायानगरी से इस परिवार का पुराना नाता रहा है लेकिन इन सबसे तनूजा सबसे बिंदास थी और इसी खासियत के चलते वह फेमस हुई थी। 

मायानगरी से पुराना नाता, किस्मत ले आई फिल्मों में 

बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली तनुजा के पिता कुमारसेन समर्थ कवि और फिल्म निर्देशक थे और मां शोभना समर्थ अपने जमाने की फायरब्रांड एक्ट्रेस थी। तनुजा चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थीं। चाइल्ट आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली तनूजा ने 1950 में अपनी ही मां के होमप्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘हमारी बेटी’ से शुरुआत की थी इस फिल्म में तनूजा ने अपनी बड़ी बहन नूतन का रोल किया था जो लीड रोल में थी। उसके बाद 13 साल की तनूजा स्विट्जरलैंड चली गई थी, जहां उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखीं क्योंकि उन्हें इनका शौक था।
PunjabKesari

लेकिन इसी बीच घर के हालात खराब हो गए और तनुजा का  फिल्मों में काम करना मजबूरी बन गया। वह ‘छबीली’ फिल्म में नजर आई लेकिन फिल्म ‘हमारी याद आयेगी’ तनुजा के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। तनूजा को यह फिल्म किस्मत से कहे या कुछ और लेकिन गीता बाली के असमय मौत के बाद मिली जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। उसके बाद तो तनूजा के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उनका करियर चमक गया लेकिन करियर की तरह अपना परिवार चलाने में वह सफल नहीं रही।  

शादी में फेल रही तनुजा लेकिन बेटी काजोल ने नहीं दोहराई गलती 

तनुजा ने शशधर मुखर्जी के सबसे छोटे बेटे शोमू मुखर्जी से शादी की दी जिनसे उन्हें दो बेटियां काजोल और तनीषा मुखर्जी हैं। शोमू मुखर्जी से तनुजा की मुलाकात फिल्म 'एक बार मुस्कुरा दो' के सेट पर हुई थी। कुछ समय की डेटिंग के बाद ही दोनों ने शादी कर ली लेकिन तनुजा और शोमू मुखर्जी के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं रहा। दूसरी बेटी तनीषा मुखर्जी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद दोनों अलग हो गए। एक इंटरव्यू में तनुजा ने कहा था कि शोमू और वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे लेकिन मां बाप के एक साथ ना होने का मलाल हमेशा से ही काजोल को रहा था इसलिए उन्होंने अपने पीक पर पहुंचे करियर को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह अपना परिवार चाहती थी क्योंकि फैमिली में मां-बाप के एक साथ प्यार के लिए काजोल हमेशा तरसी थी और ये गलती फिर अपनी जिंदगी में नहीं दोहराई और अपने पति व बच्चों को पहल दी और करियर पर लंबा ब्रेक लगा दिया हालांकि काजोल के पिता चाहते थे कि वह अपने करियर पर फोक्स करें लेकिन काजोल ने फैमिली को चुना। इस बात के लिए वह काफी समय तक एकट्रेस से नाराज भी रहे थे। काजोल का ये फैसला आपको सही लगा या गलत हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 

