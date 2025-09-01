05 SEPFRIDAY2025 9:52:51 PM
Nari

मजदूरी पर जा रहे साइकिल सवार मजदूरों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचला, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Sep, 2025 01:04 PM
 नारी डेस्क: रविवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। यहां मजदूरी पर जा रहे साइकिल सवार मजदूरों को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक मजदूर सड़क पर दूर तक घिसटता चला गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या हुआ हादसे के समय?

यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ मजदूर रोज़ की तरह सुबह अपने काम पर साइकिल से जा रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था, लेकिन तभी पीछे से तेज़ रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक साइकिल सवार को सीधी टक्कर मार दी।
गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मजदूर कुछ मीटर दूर तक घिसटता चला गया और सड़क पर बुरी तरह घायल हो गया। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक गाड़ी तेज़ी से आगे निकल चुकी थी।

वीडियो में कैद हुआ हादसा

हादसे के वक्त सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति ने यह पूरा मंजर अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सीधे साइकिल सवार से टकराती है और उसे कुचलते हुए निकल जाती है।
यह दृश्य इतना भयावह है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

घायल की हालत गंभीर

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल मजदूर को पास के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, इसलिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।घायल के परिजन अस्पताल में बदहवासी की हालत में हैं और गांव में गुस्से का माहौल है।

पुलिस की कार्रवाई

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो चालक की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना किस हद तक जानलेवा साबित हो सकता है।
मजदूर, जो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए सुबह-सुबह निकले थे, इस तरह की लापरवाही का शिकार हो गए।

    

