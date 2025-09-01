अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट का स्टाइलिश अंदाज, हरकतें आम लड़की जैसी, सूट में आईं सामने तो तारीफ कर बैठे सब

नारी डेस्क: अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट हमेशा से ही लाइमलाइट में रहती हैं। वह जहां भी जाती हैं, उनका स्टाइल और कपड़ों का चुनाव सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर जब राधिका ने एक पुराने सूट को पहनकर सभी के सामने दिखीं, तो लोगों ने उनकी सादगी और स्टाइल की खूब तारीफ की।

राधिका मर्चेंट का सूट बना चर्चा का विषय

राधिका मर्चेंट, जो अंबानी परिवार की छोटी बहू हैं, हर कार्यक्रम में अपनी खूबसूरती और शालीनता से सबका दिल जीत लेती हैं। वह न सिर्फ फैशन में अपडेट रहती हैं, बल्कि अपने संस्कारों और अंदाज में भी कोई कमी नहीं छोड़तीं। गणेश चतुर्थी के दिन जब पूरा परिवार बप्पा की पूजा में मग्न था, तब राधिका का पहनावा भी लोगों की नजरों में छा गया।

पुराने सूट में आईं राधिका, दिखाया सरल और सच्चा अंदाज

अंबानी परिवार की करोड़ों की मालकिन राधिका ने इस बार अपने पहनावे में कुछ नया नहीं किया, बल्कि अपने पुराने कपड़ों को दोबारा पहनकर अपनी सादगी दिखाई। उन्होंने वही सूट पहना था, जो उन्होंने अपनी शादी के दौरान भी पहना था। इस सूट को पहले दीपिका पादुकोण ने भी अंबानी परिवार की दिवाली पार्टी में पहना था, जिससे यह और भी खास बन गया।

सूट की खासियत

राधिका ने जो सूट पहना था, वह प्रसिद्ध डिजाइनर सब्यसाची का डिजाइन है। सूट का रंग सॉफ्ट पिंक और ऑरेंज टोन का मिला-जुला है। इसमें फुल स्लीव्स वाला शॉर्ट लेंथ कुर्ता था, जिसकी वी-नेकलाइन को सुनहरे सितारों, गोटा पट्टी और ब्रॉड बॉर्डर से सजाया गया था। कुर्ते की स्लीव्स पर भी भारी कढ़ाई थी, जिससे उसका लुक बेहद आकर्षक लग रहा था।

दुपट्टे और सलवार का कमाल

राधिका ने इस सूट के साथ पिंक वेलवेट धोती स्टाइल सलवार पहना था, जो प्लेन था ताकि सूट की खूबसूरती बनी रहे। उन्होंने इस पर नेट का ऑरेंज रंग का दुपट्टा रखा था, जिसपर सुनहरे बॉर्डर और सितारों जैसी बुनाई थी। दुपट्टा उन्होंने एक कंधे पर स्टाइलिश तरीके से रखा था, जिससे उनका लुक और भी निखर गया।

पूरा लुक और एक्सेसरीज

अपने लुक को पूरा करने के लिए राधिका ने गले में मंगलसूत्र पहना, माथे पर बिंदी लगाई और कंगन व डायमंड की झुमके पहने। उनके खुले बाल मिडिल पार्टिंग के साथ और हल्का मेकअप उनके रूप को और भी आकर्षक बना रहा था। वहीं, उनके पति अनंत अंबानी भी ब्लू कुर्ता-पजामा और मैचिंग हाफ जैकेट में बेहद स्मार्ट दिखे। दोनों की जोड़ी ने इस मौके पर परफेक्ट मैचिंग लुक पेश किया।

शादी से पहले भी पहना था यही सूट

यह सूट राधिका ने शादी से पहले जामनगर में अन्न सेवा के दौरान भी पहना था। इस बात से पता चलता है कि अंबानी परिवार कपड़ों को रिपीट पहनने में कोई झिझक नहीं रखता और वे आम लोगों की तरह अपने आउटफिट्स को कई बार पहनना पसंद करते हैं। राधिका मर्चेंट का यह सरल लेकिन स्टाइलिश अंदाज उनके फैशन सेंस और उनकी सादगी दोनों को दर्शाता है। एक बड़े परिवार की बहू होते हुए भी वह अपनी पहचान आम लड़की की तरह बनाती हैं, जो कि उनके चाहने वालों को बहुत पसंद आ रहा है।