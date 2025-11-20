यूरिन में बार- बार हो रही पस Infection तो इसके कारण और इलाज जानिए

नारी डेस्कः शरीर में इंफेक्शन है तो कई बार यूरिन में पस की शिकायत हो जाती है और यूरिन में पस आने का मुख्य कारण मूत्र मार्ग में संक्रमण (UTI) है लेकिन इसके अलावा अन्य कारणों में यौन संचारित संक्रमण (STI), गुर्दे की पथरी, गुर्दे या मूत्राशय का संक्रमण और कुछ दवाओं का उपयोग शामिल हो सकता है। यह शरीर की संक्रमण से लड़ने की प्रक्रिया का संकेत है।

यूरिन में पस आने का मुख्य कारण

यूटीआई इंफेक्शन (UTI): यह सबसे आम कारण है और आमतौर पर कभी ना कभी हो ही जाती है। जब बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं तो इसके चलते इंफेक्शन और सूजन आने लगती है और इसी के जवाब में शरीर मवाद कोशिकाएं भेजता है।

यौन संचारित संक्रमण (STI): इसके अलावा इंटरकोर्स के समय गोनोरिया और क्लैमाइडिया जैसे STI मूत्रमार्ग में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे पस की शिकायत आ सकती है।

गुर्दे की पथरी: गुर्दे की पथरी से मूत्र प्रवाह में रुकावट आ सकती है, जिससे इंफेक्शन और पस कोशिकाएं बन सकती हैं।

गुर्दे का संक्रमण (पायलोनेफ्राइटिस): यह एक गंभीर संक्रमण है जो मूत्र में मवाद कोशिकाएं पैदा कर सकता है। अगर समस्या गुर्दे के संक्रमण की है तो जल्द ही डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है।

दवाएं: कुछ एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और कीमोथेरेपी जैसी दवाएं अस्थायी रूप से मवाद कोशिकाओं के स्तर को बढ़ा सकती हैं। इससे भी यह समस्या हो सकती है।

इसके अलावा कई और तरह के संक्रमण जैसे निमोनिया या सेप्सिस भी मवाद आने का कारण बन सकते हैं।



कैसे पता चलेगा कि यूरिन में पस आ रही है?

धुंधला-मटमैला और दुर्गंधयुक्त यूरिन आना।

बार-बार थोड़ा-थोड़ा यूरिन आना।

यूरिन पास करते समय दर्द या जलन

पेट के निचले हिस्से में दर्द या पीठ के निचले हिस्से में दर्द

पेशाब में पस आए तो क्या करें?

हाइड्रेटेड रहें: जितना हो सके पानी पीएं। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं, इससे बैक्टीरिया बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

विटामिन सी: विटामिन सी से भरपूर आहार खाए जैसे खट्टे फल आदि। आप क्रैनबेरी का जूस पी सकते है। यह बैक्टीरिया को चिपकने से रोकने में मदद कर सकता है।

कैफीन और शराब से बचें: ये चीजें मूत्राशय को परेशान कर सकती हैं।

प्रोबायोटिक्स: फर्मेन्टेड खाद्य पदार्थ जैसे दही का सेवन करें।

एप्पल साइडर विनेगर: इसे पानी में मिलाकर पिएं, इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण भी मदद कर सकते हैं।

नोटः यदि आप यूरिन में पस देखते हैं तो सटीक कारण जानने और उचित उपचार के लिए डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर संक्रमण के मूल कारण की पहचान करने के लिए जांच करेंगे, जो एंटीबायोटिक्स या अन्य उपचार हो सकते हैं। अगर इंफेक्शन गंभीर और बहुत ज्यादा है और घरेलू उपचार से आराम नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टरी जांच जरूर करवाएं।