पुनीत सुपरस्टार की सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल, लोग बोले – ये स्क्रिप्टेड है या सच?

नारी डेस्क: सोशल मीडिया पर अपने अनोखे और मजेदार अंदाज़ के लिए मशहूर पुनीत सुपरस्टार एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई फनी वीडियो नहीं, बल्कि उनकी सड़क पर हुई पिटाई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग पुनीत को नीचे गिराकर थप्पड़ मारते, घूंसे बरसाते और उन्हें बार-बार जमीन पर पटकते नजर आ रहे हैं।

कहां और कब हुआ ये सब?

इस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि यह दिल्ली की एक व्यस्त सड़क पर हुई, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि यह वीडियो किस इलाके का है और कब का है। वीडियो में साफ दिखता है कि कुछ लोग पुनीत को घेर लेते हैं और उन्हें नीचे गिराकर बेरहमी से मारते हैं। पुनीत खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन भीड़ में से कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता।

Puneet Superstar got thrashed by some guys on Road

pic.twitter.com/tLUnDOXJiN — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 12, 2025

तमाशबीन बनी भीड़, किसी ने नहीं रोकी मारपीट

वीडियो में यह भी देखा गया कि कई लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और अपने मोबाइल से पूरी घटना की वीडियो बना रहे हैं। कोई भी शख्स बीच-बचाव करता नहीं दिखता। पुनीत की हालत वीडियो में काफ़ी बदहाल नजर आती है।

झगड़े की वजह क्या थी?

इस पूरे घटनाक्रम का असली कारण अभी सामने नहीं आया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह मारपीट क्यों हुई, किस बात पर झगड़ा हुआ या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या नहीं।

वीडियो हुआ वायरल, लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो 12 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पहले ट्विटर) पर डाला गया था और अब तक इसे 1.35 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस पर बंटी हुई हैं एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "पुनीत सुपरस्टार का सारा स्टारडम तो रोड पर ही उतर गया।" दूसरा यूजर बोला, "दुनिया का पहला इंसान है जो पीटने के पैसे देता है!" तीसरे ने कहा, "ये सब स्क्रिप्टेड है, ये तो इसकी आदत है।"

क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है?

कुछ लोग इस वीडियो को फेक और स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। उनका मानना है कि यह पुनीत की किसी पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी कई बार अजीब हरकतों और वीडियो की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। हालांकि, अभी तक इस घटना पर पुनीत सुपरस्टार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही वीडियो की सत्यता की पुष्टि हो पाई है।

कौन हैं पुनीत सुपरस्टार?

पुनीत सुपरस्टार सोशल मीडिया पर अपने फनी और एक्सप्रेसिव वीडियो के लिए मशहूर हैं। वो अक्सर सड़क पर अजनबियों से बात करते हुए वीडियो बनाते हैं और लोगों को हंसाते हैं। ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ से उन्हें और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, हालांकि उन्हें जल्दी ही शो से बाहर कर दिया गया था।

सच्चाई जो भी हो, बहस तो छिड़ चुकी है

चाहे यह वीडियो सच हो या एक स्क्रिप्टेड एक्ट, लेकिन इसने इंटरनेट पर एक बार फिर से पुनीत सुपरस्टार को चर्चा में ला दिया है। लोग अब यह सवाल कर रहे हैं कि क्या यह सोशल मीडिया फेम का बुरा असर है या फिर किसी की बदले की कार्रवाई?





