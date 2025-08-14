19 AUGTUESDAY2025 12:00:55 PM
Nari

राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज जी के आशीर्वाद लेते ही दिया किडनी का ऑफर, सुनिए महाराज का अनोखा जवाब

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 14 Aug, 2025 05:09 PM
राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज जी के आशीर्वाद लेते ही दिया किडनी का ऑफर, सुनिए महाराज का अनोखा जवाब

 नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मुंबई के एक कारोबारी ने इन दोनों पर 60.4 करोड़ रुपये की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। मामला शिल्पा और राज की बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा हुआ है।

कारोबारी ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप

मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कारोबारी दीपक कोठारी का आरोप है कि उनसे करोड़ों रुपये का निवेश कराए गए, यह कहकर कि रकम कंपनी के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन बाद में दावा किया गया कि इन पैसों का उपयोग कथित रूप से निजी खर्चों और अन्य उद्देश्यों में किया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।

विवादों के बीच शिल्पा और राज पहुंचे वृंदावन

एक ओर जहां ये मामला तूल पकड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हाल ही में वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की। इस दौरान शिल्पा ने प्रेमानंद जी से राधा नाम का जाप करने की विधि पूछी और उनका आशीर्वाद लिया।

“अगर जरूरत हो तो मेरी एक किडनी ले लीजिए” – राज कुंद्रा

प्रेमानंद महाराज जी ने बातचीत के दौरान भावुक कर देने वाला खुलासा किया कि वे पिछले 10 साल से किडनी फेल्योर से जूझ रहे हैं और अब उन्हें मृत्यु का भय नहीं है। उनकी बातें सुनकर राज कुंद्रा भावुक हो उठे और बोले, “आप हमारे लिए प्रेरणा हैं। जब भी मन में कोई सवाल आता है, आपके वीडियो से उसका जवाब मिल जाता है। आज की पीढ़ी आपको फॉलो कर रही है। अगर कभी मैं आपके किसी काम आ पाऊं, तो मेरी एक किडनी आपके नाम।” महाराज जी ने राज कुंद्रा का यह भाव सुनकर धन्यवाद कहा और बोले, “बस आप स्वस्थ रहें, यही मेरे लिए काफी है। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, तब तक यह किडनी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी।”

महाराज जी ने दी नशा न करने की सलाह

इस मुलाकात के दौरान महाराज जी ने शिल्पा और राज को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। उन्होंने जीवन को सादगी और भक्ति के रास्ते पर चलने की बात कही। इस समय एक ओर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर लगे ठगी के आरोपों की कानूनी जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर वे आध्यात्मिक मार्ग की ओर झुकाव भी दिखा रहे हैं।

अब देखना यह होगा कि क्या यह मामला एक और कानूनी पचड़े में तब्दील होता है या सच्चाई कुछ और निकलती है, इसका जवाब आने वाले समय में जांच के बाद सामने आएगा।
 

 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it