Gold Rate Today : फिर महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमत भी बढ़ी – जानिए आज के ताज़ा रेट

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 06 Sep, 2025 01:50 PM
Gold Rate Today : फिर महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमत भी बढ़ी – जानिए आज के ताज़ा रेट

नारी डेस्क:  सोने-चांदी की कीमतों में फिर से उछाल आया है। आज यानी 6 सितंबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी घोषणाओं, पीएम मोदी के कुछ बयानों और GST दरों में बदलाव जैसे वैश्विक और घरेलू कारणों की वजह से इन कीमती धातुओं के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है। लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में इज़ाफा हुआ है, जो आम खरीदार से लेकर निवेशकों तक सभी के लिए अहम खबर है।

 24 कैरेट सोने की कीमत में भारी उछाल

अगर आप 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज आपको इसकी क़ीमत कल के मुकाबले ज़्यादा चुकानी होगी। आज एक ग्राम 24 कैरेट सोना ₹87 महंगा हो गया है, जिससे इसकी कीमत अब ₹10,849 प्रति ग्राम हो गई है। जबकि बीते दिन यह ₹10,762 प्रति ग्राम था। अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदते हैं तो आपको आज ₹1,08,490 चुकाने होंगे, जो कि कल के ₹1,07,620 से ₹870 ज़्यादा है। और अगर आप 100 ग्राम सोना खरीदते हैं तो वो भी ₹8,700 महंगा हो गया है, यानी अब इसकी कीमत ₹10,84,900 हो गई है।

 22 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़ी

22 कैरेट सोने की मांग शादी-ब्याह और गहनों के लिए सबसे ज़्यादा होती है। आज इस कैटेगरी का भी सोना महंगा हुआ है। एक ग्राम 22 कैरेट सोना ₹80 महंगा होकर अब ₹9,945 में मिल रहा है, जबकि कल इसकी कीमत ₹9,865 थी।

10 ग्राम की बात करें तो आज इसकी कीमत ₹99,450 है, जो कि कल के मुकाबले ₹800 अधिक है। इसी तरह, 100 ग्राम सोने की कीमत में ₹8,000 की बढ़ोतरी हुई है, और अब ये ₹9,94,500 में मिलेगा।

 18 कैरेट सोना भी हुआ महंगा

18 कैरेट सोना आम तौर पर हल्के गहनों और बजट में खरीदारी करने वालों के लिए उपयुक्त होता है। आज 18 कैरेट सोने की कीमत में भी बढ़त दर्ज की गई है। एक ग्राम सोना ₹65 महंगा हुआ है, जिससे इसकी नई कीमत ₹8,137 हो गई है। अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदते हैं, तो आज के हिसाब से इसकी कीमत ₹81,370 है, जो कि कल के ₹80,720 से ₹650 ज़्यादा है। वहीं, 100 ग्राम 18 कैरेट सोना अब ₹8,13,700 का मिलेगा, जो कि कल के मुकाबले ₹6,500 महंगा है।

 शहरवार सोने के दाम (City-wise Gold Rates)

हर शहर में सोने के दाम थोड़ा-थोड़ा अलग होते हैं। नीचे चार प्रमुख महानगरों – दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई – के आज के रेट दिए गए हैं

दिल्ली

24 कैरेट – ₹10,862 प्रति ग्राम

22 कैरेट – ₹9,960 प्रति ग्राम

18 कैरेट – ₹8,149 प्रति ग्राम

मुंबई

24 कैरेट – ₹10,849 प्रति ग्राम

22 कैरेट – ₹9,945 प्रति ग्राम

18 कैरेट – ₹8,137 प्रति ग्राम

कोलकाता

24 कैरेट – ₹10,849 प्रति ग्राम

22 कैरेट – ₹9,945 प्रति ग्राम

18 कैरेट – ₹8,137 प्रति ग्राम

चेन्नई

24 कैरेट – ₹10,915 प्रति ग्राम

22 कैरेट – ₹10,005 प्रति ग्राम

18 कैरेट – ₹8,285 प्रति ग्राम

चेन्नई में आज भी सोने का रेट बाकी शहरों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रहा।

 चांदी की कीमतों में भी तेजी

सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी के दामों में भी इज़ाफा हुआ है। आज चांदी ₹2 प्रति ग्राम महंगी हो गई है। अब एक ग्राम चांदी ₹128 में मिल रही है, जो कि कल ₹126 थी। अगर आप 10 ग्राम चांदी खरीदते हैं, तो उसकी कीमत ₹1,280 हो गई है, जो कि कल से ₹20 ज़्यादा है। 100 ग्राम की कीमत ₹12,800 हो गई है और एक किलो चांदी की कीमत आज ₹1,28,000 है, जो कि बीते दिन ₹1,26,000 थी यानी सीधे ₹2,000 की बढ़त।

जीएसटी दरों में क्या हुआ बदलाव?

सरकार ने सोने और चांदी पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) को मौजूदा 3% से घटाकर 1.5% कर दिया है। इसके साथ ही, ज्वेलरी पर लगने वाले मेकिंग चार्ज पर जीएसटी को भी 5% से घटाकर 3% कर दिया गया है। यह दोनों बदलाव सोने-चांदी की कुल लागत को काफी कम कर देते हैं। इसके अलावा, विदेशों से आने वाले सोने पर जो कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) पहले 12% थी, उसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। ये तीनों कटौतियां मिलकर उपभोक्ताओं को काफी राहत देने वाली हैं।

Gold Rate Down: सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए आज के ताजा भाव - gold and silver prices fall know today s latest rates-mobile

कब से लागू होंगी नई टैक्स दरें?

जीएसटी काउंसिल द्वारा की गई यह नई टैक्स व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगी। हालांकि, इसकी घोषणा होते ही बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है और सोने-चांदी की कीमतों में तुरंत गिरावट शुरू हो गई है। कई व्यापारियों ने नई दरों को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को रियायती दामों पर सामान देना शुरू कर दिया है।

निवेश या खरीदारी का सही समय?

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये समय थोड़ा सतर्कता बरतने का है। कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में और भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, शादी-विवाह, तीज-त्योहार और निवेश के लिहाज़ से सोना अब भी एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है।

 नोट: यह जानकारी बाजार के ताज़ा रेट्स पर आधारित है और समय के साथ इसमें बदलाव संभव है। खरीदारी से पहले अपने शहर के अधिकृत ज्वैलर्स या वेबसाइट्स से एक बार रेट की पुष्टि ज़रूर करें
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाजार में बढ़ रही है खरीदारी की रफ्तार

विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स में इस कटौती से सोने-चांदी की मांग में और तेजी आएगी। आमतौर पर भारत में त्योहारों और शादियों के मौसम में सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में टैक्स घटने से यह समय ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा और ज्वेलरी सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलेगी। व्यापारी भी अब ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर गहने बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं।

कीमतों में अंतर शहर के हिसाब से

यह ध्यान रखना जरूरी है कि सोने-चांदी की कीमतें हर शहर और बाजार में थोड़ी-बहुत अलग हो सकती हैं। लोकल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन और ज्वेलरी हाउस के मुनाफे के अनुसार इनकी दरों में थोड़ा फर्क देखा जा सकता है। फिर भी कुल मिलाकर यह समय निवेश या खरीदारी के लिए बेहतर माना जा रहा है।

सरकार के इस फैसले से न केवल आम ग्राहकों को फायदा हुआ है, बल्कि ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी एक नई रफ्तार मिल सकती है। टैक्स में कटौती से कीमतें कम हुई हैं और मांग में इज़ाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप भी सोने-चांदी की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है।

 
  

