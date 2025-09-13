14 SEPSUNDAY2025 9:59:13 PM
पथरी से परेशान हैं तो ये बीज खाएं, यूरीन के रास्ते टूटकर निकलेगी बाहर !

  • Edited By Monika,
  • Updated: 13 Sep, 2025 04:02 PM
नारी डेस्क : आज के समय में युवा से लेकर बुजुर्ग तक में पथरी की समस्या आम देखने को मिलती है। पथरी यानी किडनी स्टोन आपके गुर्दे में बनने वाले खनिजों और लवणों के छोटे क्रिस्टल या कठोर पिंड होते हैं। ये तब बनते हैं जब मूत्र में इन पदार्थों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है या शरीर में पानी की कमी होती है। क्या आप भी पथरी (किडनी स्टोन) की समस्या से परेशान हैं और इसे बिना दवाओं के शरीर से बाहर करना चाहते हैं? तो पपीते के बीज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

पपीते के बीज

पपीता एक ऐसा फल है जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बीजों को हम अक्सर फेंक देते हैं। वास्तव में ये बीज बहुत कीमती और सेहतमंद होते हैं। मार्केट में इनकी कीमत 2000 रुपये से भी ज्यादा होती है। पपीते के बीज में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, साथ ही ये एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर होते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये किडनी स्टोन यानी पथरी को शरीर से बाहर निकालने में मददगार साबित होते हैं।

पपीते के बीज खाने के फायदे

किडनी स्टोन को बाहर निकालना पपीते के बीज किडनी स्टोन को तोड़कर छोटे-छोटे हिस्सों में बदलने में मदद करते हैं। इससे स्टोन आसानी से मूत्र के रास्ते शरीर से निकल जाते हैं। नियमित रूप से पपीते के बीज का सेवन करने से किडनी में जमा स्टोन धीरे-धीरे टूटते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जिससे पथरी की समस्या में राहत मिलती है।

पाचन सुधारना

पपीते के बीज पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनका नियमित सेवन कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को कम करता है, जिससे भोजन आसानी से पचता है और पेट स्वस्थ रहता है। इससे पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बेहतर रहता है।

मोटापा कम करना

पपीते के बीज का सेवन मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने में मदद करता है। इसका नियमित उपयोग वजन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है और अतिरिक्त फैट कम करने में भी मदद करता है। इस तरह ये न सिर्फ सेहतमंद रहते हैं बल्कि वजन बढ़ने की समस्या को भी रोकते हैं।

संक्रमण से बचाव

पपीते के बीज में पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल गुण शरीर को इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और संक्रमण के खतरे को कम करता है, जिससे आप स्वस्थ और रोगमुक्त रह सकते हैं।

पपीते के बीज का सेवन कैसे करें

पपीते के बीज को अपनी डाइट में शामिल करने के कई आसान तरीके हैं। आप इन्हें सीधे चबाकर खा सकते हैं, जो सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। इसके अलावा, बीजों को सुखाकर पाउडर बना लें और इसे स्मूदी या जूस में मिलाकर पी सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें सलाद या दही में डालकर भी खा सकते हैं, जिससे रोजाना की डाइट में स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ती हैं।

नोट: पपीते के बीज का सेवन धीरे-धीरे शुरू करें और मात्रा बढ़ाएं। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट में हल्की परेशानी हो सकती है।

पपीते के बीज न सिर्फ किडनी स्टोन को दूर करने में मददगार हैं, बल्कि पाचन, वजन और संक्रमण से बचाव में भी फायदेमंद हैं। इसे अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करके आप प्राकृतिक तरीके से सेहतमंद रह सकते हैं।

