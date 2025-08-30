01 SEPMONDAY2025 7:51:03 AM
गणेश चतुर्थी पर छाईं पलक तिवारी, मुस्कान से जीत लिया दिल, इन हसीनाओं ने भी लूटी महफिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Aug, 2025 02:19 PM
 नारी डेस्क:  गणेश चतुर्थी 2025 के मौके पर जहां पूरा देश बप्पा की भक्ति में डूबा है, वहीं बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सितारे भी इस त्यौहार को पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। पूजा के साथ-साथ इन सेलेब्रिटीज़ के देसी और एथनिक लुक्स ने भी लोगों का खूब ध्यान खींचा।

पलक तिवारी – सफेद सूट में दिखीं सबसे खास

श्वेता तिवारी की बेटी और एक्ट्रेस पलक तिवारी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर व्हाइट सूट में ऐसा ग्लो दिखाया कि सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। कट स्लीव्स वाले इस सूट पर बारीक सफेद धागों से फूलों का खूबसूरत काम था, जिसमें सीक्वेंस वर्क ने चार चांद लगा दिए। माथे की बिंदी और प्यारी सी मुस्कान ने उनके पूरे लुक को और भी खास बना दिया।

मृणाल ठाकुर – मल्टीकलर साड़ी में दिखीं एलिगेंट

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने तोरानी ब्रांड की 'Chitrangi Ziya' नाम की ऑर्गेंजा फैब्रिक वाली साड़ी पहनी। मल्टीकलर डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने स्ट्रैप स्लीव्स वाला ग्रीन ब्लाउज मैच किया, जो उन्हें बेहद स्टाइलिश लुक दे रहा था।

 सागरिका घाटगे – मरून कुर्ता सेट में छा गईं

सागरिका घाटगे ने गणेश चतुर्थी पर रिच मरून कुर्ता सेट पहनकर क्लासिक एथनिक लुक दिया। लंबी स्लीव्स और राउंड नेकलाइन के साथ उनका कुर्ता काफी एलिगेंट लगा। मैचिंग पैंट्स और खूबसूरत दुपट्टे ने उनके ट्रेडिशनल लुक को परफेक्ट बना दिया।

रिवा किशन – सिंपल लुक में भी दिखीं खूबसूरत

रवि किशन की बेटी रिवा किशन भी पूजा करती नज़र आईं। उन्होंने ब्राउन रंग का सिंपल कुर्ता पहना, जिसकी राउंड नेकलाइन और घेरेदार डिजाइन ने देसी लुक को और उभारा। फूल-पत्तियों के डिजाइन वाला दुपट्टा उनके सिंपल लुक को भी खास बना रहा था।

सरगुन मेहता – नए घर में बप्पा का स्वागत, पिंक साड़ी में दिखीं प्यारी

‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर रवि दुबे की पत्नी सरगुन मेहता के लिए यह चतुर्थी बेहद खास रही। उन्होंने अपने नए सी-फेसिंग घर में बप्पा की स्थापना की। सरगुन ने पिंक सिल्क की साड़ी और गोल्डन डिजाइन वाले ब्लाउज में बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लुक दिया। वहीं, रवि दुबे भी लाल कुर्ते में खूब जच रहे थे।

 शिवांगी जोशी – लाल साड़ी में दिखीं 'नायरा' वाली शालीनता

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की फेमस एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लाल रंग की साड़ी में पारंपरिक और शालीन लुक दिया। सुनहरे धागे से कढ़ाई वाला ब्लाउज और उस पर लगी लटकन ने उनके लुक को खास बना दिया। सिंपल प्लेन साड़ी में भी वो बेहद खूबसूरत नजर आईं।

गणेश चतुर्थी 2025 – जब स्टार्स ने एथनिक अंदाज़ में मनाया बप्पा का पर्व

इस साल की गणेश चतुर्थी ना सिर्फ भक्ति से भरी रही, बल्कि इन स्टार्स के एथनिक और ट्रेडिशनल लुक्स ने सोशल मीडिया पर भी खूब धूम मचाई। हर एक्ट्रेस ने अपने-अपने अंदाज़ में देसी लुक को फ्लॉन्ट किया और अपने फैंस का दिल जीत लिया।
 

 

