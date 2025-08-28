01 SEPMONDAY2025 7:50:41 AM
Nari

"मुझे जलाया नहीं मै तो..." मौत से पहले निक्की ने बोला था झूठ, ये थे उसके आखिरी शब्द !

नारी डेस्क: हाई-प्रोफाइल ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में आए दिन कुछ नए खुलासे हो रहे हैं।  जहां एक तरफ आरोप है कि निक्की को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया वहीं दूसरी तरफ दावा किया गया कि निक्की जलाई नहीं गई बल्कि सिलेंडर फटने से उसके साथ ये हादसा हुआ। नोएडा पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर और एक नर्स के बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद पूरी कहानी ही पलट गई। 


पड़ोसी निक्की को लाया था अस्पताल

दोनों ने बताया कि जब निक्की को अस्पताल लाया गया, तब वह होश में थी और बातचीत कर रही थी। निक्की ने खुद डॉक्टर को बताया था कि उसके घर में सिलेंडर फटने से आग लगी थी। सवाल यह है कि वह मरने से पहले झूठ क्यों बोलेगी? अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से यह बात भी सामने आई है कि पड़ोस का युवक देवेंद्र गाड़ी चलाकर निक्की को अस्पताल लेकर आया था। फुटेज में निक्की की बहन कंचन का पति और उसके सास-ससुर भी दिखाई दे रहे है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, निक्की की मौत जलने से हुई है। वह लगभग 80 फीसदी तक झुलस चुकी थी।


निक्की भाटी की भाभी ने लगाए कई आरोप

अब पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं निक्की ने किसी के दबाव में तो यह बात नहीं कही। वहीं  इससे पहले निक्की भाटी की भाभी मीनाक्षी ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग को लेकर निक्की के परिवार वालों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें अपमानित किया। इस बयान ने निक्की भाटी की संदिग्ध दहेज हत्या की चल रही जांच में एक नया आयाम जोड़ दिया है, जिसने दहेज हत्या, उत्पीड़न और महिलाओं के साथ क्रूरता को लेकर भारी आक्रोश पैदा कर दिया था।


निक्की की बहन ने ससुराल वालों पर लगाए आरोप

26 वर्षीय निक्की 21 अगस्त को सिरसा गांव में अपने घर में गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में पाई गई थी और बाद में दिल्ली के एक अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उसके पति विपिन भाटी, उसके माता-पिता सतवीर और दया, और भाई रोहित को उसकी कथित दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विपिन को 24 अगस्त को पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत से भागने की कोशिश के बाद पैर में गोली मार दी थी। कंचन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि लगातार दहेज उत्पीड़न के बाद निक्की को उसके ससुराल वालों ने पीटा, उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी। कंचन ने दावा किया कि उनके परिवार ने 2016 में निक्की की शादी के दौरान एक स्कॉर्पियो एसयूवी, एक मोटरसाइकिल और गहने पहले ही दे दिए थे, लेकिन उन पर 36 लाख रुपये और एक लग्जरी कार के लिए दबाव डाला जा रहा था।
 

