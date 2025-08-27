01 SEPMONDAY2025 7:50:35 AM
सुसाइड या मर्डर? पुलिस कर रही नए सिरे से जांच, निक्‍की  की मौत बनी पहेली, बहन कंचन से होगी पूछताछ

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Aug, 2025 10:39 AM
सुसाइड या मर्डर? पुलिस कर रही नए सिरे से जांच, निक्‍की  की मौत बनी पहेली, बहन कंचन से होगी पूछताछ

नारी डेस्क: सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम को हुई 27 वर्षीय निक्की भाटी की संदिग्ध मौत अब एक बड़ी पहेली बन गई है। शुरू में कहा गया कि निक्की की मौत सिलेंडर फटने से जलने के कारण हुई, लेकिन अब सामने आए नए वीडियो और सबूतों ने इस मामले को और उलझा दिया है।

क्या है पूरा मामला?

21 अगस्त की शाम 5:45 बजे निक्की भाटी को जलने की हालत में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में बताया गया कि वह सिलेंडर ब्लास्ट में झुलसी है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका अंतिम संस्कार करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच नए सिरे से शुरू की। निक्की की बहन कंचन भाटी ने पति विपिन भाटी और उसके ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। कंचन के बयान के आधार पर हत्या का केस दर्ज हुआ और पुलिस ने विपिन, उसके माता-पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

नए वीडियो ने बढ़ाई जांच की दिशा

एक वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई दे रही है जो जलती हुई निक्की से कहती है – "ये तूने क्या कर लिया बहन?" पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह आवाज कंचन की है। अगर ऐसा है, तो यह सवाल उठता है कि वह मौके पर कैसे पहुंचीं और उन्होंने क्या देखा? अब पुलिस कंचन से दोबारा पूछताछ करने वाली है और इस वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाएगी।

अस्पताल और परिवार की बातें भी विरोधाभासी

फोर्टिस अस्पताल के प्रवक्ता के अनुसार, निक्की और उसके परिवार ने ही बताया था कि यह एक सिलेंडर ब्लास्ट का मामला है। वहीं विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र भाटी ने दावा किया कि निक्की ने खुद उन्हें बताया था कि वह गैस सिलेंडर फटने से जली है। पुलिस इन बयानों के साथ-साथ अस्पताल के डॉक्टरों के भी बयान दर्ज कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि असल में क्या हुआ था।

 कंचन ने पेश किए कई सबूत

निक्की की बहन कंचन ने सोशल मीडिया पर कई चैट्स और वीडियो शेयर किए हैं एक वीडियो में निक्की की सास उसे विपिन से बचाती नजर आ रही है। कंचन ने विपिन की दूसरी महिलाओं के साथ चैट्स को भी सार्वजनिक किया है। परिवार ने घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज मांगी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। कंचन ने यह भी कहा है कि अगर कोई सोचता है कि निक्की ने खुद को जलाकर फंसाया है, तो वे खुद पहले अपना हाथ जलाकर देखें।

अब क्या करेगी पुलिस?

कंचन को कासना कोतवाली बुलाकर दोबारा बयान लिया जाएगा। वायरल हुए वीडियो की आवाज़ का मिलान कराया जाएगा। डॉक्टर्स, परिवार के 10-12 लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। CCTV फुटेज, चैट्स और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है।

सवाल जो अब भी बाकी हैं

क्या निक्की ने खुद को जलाया या यह हत्या थी?

सिलेंडर ब्लास्ट की बात कितनी सच है?

कंचन की मौजूदगी का सच क्या है?

CCTV फुटेज में क्या नजर आता है?

निक्की भाटी की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। कई विरोधाभासी बयान और वीडियो सामने आए हैं, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष और गहराई से की जा रही है, और जल्द ही सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है।  

