खुद दहेज के लिए निक्की भट की भाभी पर मायके वालों ने  ढाया जुर्म, अब बेटी के लिए बहा रहे आंसू

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में एक महिला की कथित रूप से देहज के लिए जलाकर हत्या करने का मामला आए दिन उलझता जा रहा है। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को 26 वर्षीय निक्की भाटी को उसके पति और सुसराल वालों ने जलाकर मार दिया।इस घटना के बाद जहां निक्की का परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है तो वहीं उसकी भाभी ने सामने आकर सारी कहानी ही पलट कर रख दी।
निक्की का भाई रोहित के पत्नी ने अपने मायके वालों पर कई आरोप लगाए हैं। अपने पति से अलग रह रही महिला का कहना है विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को नहीं जलाया है। उन्होंने कहा- जो परिवार आज अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है वह ही अपनी बहू को दहेज के लिए तंग करते हैं। निक्की की भाभी ने कहा- मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए पीटते थे। मैं अपने गाँव भाग जाती थी। उन्होंने मुझे कभी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं दी।
निक्की की भाभी ने आगे कहा- मैंने वहां नौ साल बिताए, लेकिन पिछले 14 महीनों से मैं अपने घर पर हूं। एक पंचायत में, मेरे ससुराल वालों (मृतक निक्की के माता-पिता) को मुझे 35 लाख रुपये देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिया। मैं निक्की के ससुराल वालों से कभी नहीं मिली... मुझे न्याय चाहिए।" महिला का आरोप है कि उनकी सास, दोनों ननद यानी कि निक्की और उसकी बहन कंचन उन्हें बाल पकड़कर घसीटती थीं। वह कहती हैं कि फर्क सिर्फ इतना रहा कि निक्की की मौत हो गई, और मैं जिंदा हूं।
महिला कहती हैं कि ससुरालवालों ने बेटियों को सपोर्ट किया, लेकिन बहू को हमेशा बोझ समझा. अगर निक्की को रोका-टोका होता, तो शायद हालात इतने बिगड़ते नहीं । उन्होंने साफ कहा कि विपिन, उसके माता-पिता और परिवार के लोग सही हैं, लेकिन रूपबास परिवार पूरी तरह गलत है। आरोप है कि विपिन ने निक्की (26) को उनके ग्रेटर नोएडा के सिरसा स्थित घर में कथित तौर पर पीटा, ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और आग लगा दी। दिल्ली के एक अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
इस घटना के वीडियो सामने आए हैं। इस मामले में विपिन, उसके माता-पिता सतवीर और दया और भाई रोहित को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच पड़ोसियों ने एक और वीडियो भी जारी किया जिसमें दावा किया गया कि घटना के वक्त विपिन घर से बहर था, ऐसे में यह मामला उलझता जा रहा है। निक्की के परिवार का आरोप है कि 2016 में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा था। हालांकि उन्होंने उसे एक स्कॉर्पियो एसयूवी, मोटरसाइकिल और गहने दिए थे।