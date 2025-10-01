01 OCTWEDNESDAY2025 2:35:38 PM
Zubeen Garg केस में नया मोड़: पुलिस ने दो और आरोपियों को लिया हिरासत में

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Oct, 2025 01:05 PM
Zubeen Garg केस में नया मोड़: पुलिस ने दो और आरोपियों को लिया हिरासत में

 नारी डेस्क:  Zubeen Garg Death Case: दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया अपडेट सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच के दौरान जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को गुवाहाटी लाया गया और अब उन्हें असम पुलिस की हिरासत में रखा गया है। पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि जुबीन गर्ग की मौत के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके।

गिरफ्तारी कहां से हुई?

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, एसआईटी की टीम ने सबसे पहले श्यामकानु महंत को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वहीं, सिद्धार्थ शर्मा को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए जाने के बाद दोनों को गुवाहाटी लाया गया और उन्हें असम पुलिस की 14 दिन की हिरासत में रखा गया।

लुकआउट नोटिस पहले ही जारी था

दरअसल, जुबीन गर्ग की मौत की जांच के दौरान सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के अनुसार दोनों को 6 अक्टूबर तक सीआईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर फरार हो गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मामले की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी थी।

जुबीन गर्ग की मौत कब हुई थी?

जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी। जुबीन सिंगापुर में एक फेस्टिवल में शामिल होने गए थे। फेस्टिवल से पहले उन्होंने स्कूबा डाइविंग करने का फैसला किया, जिसके दौरान वह डूब गए और उनकी मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार 23 सितंबर को राजकीय सम्मान के साथ गुवाहाटी के कमरकुची गांव में किया गया था।  

