त्योहार के बाद शरीर में भर गए ज़हरीले टॉक्सिन्स? अपनाएं ये 5 घरेलू तरीके, बॉडी हो जाएगी नेचुरली डिटॉक्स

नारी डेस्क: त्योहारों का समय खाने-पीने के लिए बेहद खास होता है। इस दौरान हम स्वादिष्ट मिठाइयों, तले-भुने पकवानों और मसालेदार खाने का खूब आनंद लेते हैं। लेकिन यही चीजें अगर ज़्यादा मात्रा में खा ली जाएं, तो शरीर में टॉक्सिन्स (विषैले तत्व) जमा हो जाते हैं। इसका असर हमारे पाचन तंत्र, लिवर, स्किन और किडनी पर पड़ता है। इन टॉक्सिन्स की वजह से हम थकान, पेट की समस्या और सुस्ती महसूस करते हैं। इसलिए त्योहार के बाद शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी हो जाता है, ताकि हम फिर से एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करें। रंजना न्यूट्रीग्लो क्लीनिक (गाजियाबाद) की डायटिशियन रंजना सिंह ने कुछ बेहद आसान और असरदार नेचुरल डिटॉक्स टिप्स बताए हैं जिन्हें आप घर बैठे ही फॉलो कर सकते हैं। आइए जानें क्या करें और क्या न करें

नींबू-शहद वाला गुनगुना पानी दिन की करें हेल्दी शुरुआत

सुबह खाली पेट गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ें और उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। यह शरीर से ज़हरीले तत्व बाहर निकालने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और पाचन तंत्र को बेहतर करता है। साथ ही यह वजन कम करने में भी सहायक है।

हरी सब्जियां और ताजे फल करें शामिल

त्योहारों के हैवी खाने के बाद कुछ दिन तक हल्का और फाइबर से भरपूर खाना खाएं। पालक, मेथी, ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां और सेब, पपीता, अमरूद जैसे फल शरीर को अंदर से साफ करते हैं और लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं।

भरपूर पानी और हर्बल चाय पिएं

शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। साथ ही ग्रीन टी, तुलसी चाय या अदरक वाली हर्बल चाय पीना फायदेमंद है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं और शरीर की सफाई में मदद करती हैं।

कुछ दिन तक जंक और मीठे से दूरी

त्योहारों के बाद शुगरी चीजें, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम और डीप फ्राइड स्नैक्स से परहेज करें। इनकी जगह भुना हुआ चना, मखाना, फल या घर का बना हेल्दी सलाद खाएं। इससे शरीर में नए टॉक्सिन्स बनने से बचेंगे और पुरानों की सफाई होगी।

हल्की एक्सरसाइज और योग को बनाएं दिनचर्या

शरीर से पसीना निकालना एक नेचुरल डिटॉक्स तरीका है। रोजाना 30 मिनट वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। कपालभाति, प्राणायाम और भुजंगासन जैसे योगासन शरीर को शुद्ध करने में बेहद असरदार होते हैं। साथ ही 7-8 घंटे की अच्छी नींद और तनाव से दूरी भी डिटॉक्स का हिस्सा हैं। अगर संभव हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं।

इन आसान उपायों को अपनाकर आप त्योहार के बाद शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बिना किसी दवा के नेचुरल तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। इससे न केवल आप हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, बल्कि आपकी स्किन, पाचन और इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा।