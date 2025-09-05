05 SEPFRIDAY2025 9:48:50 PM
न वजन बढ़ने की टेंशन न ब्लड प्रेशर की फिक्र, क्या आलू है सेहत का खजाना? स्टडी में खुलासा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 05 Sep, 2025 04:09 PM


नारी डेस्क : जब भी वजन घटाने (Weight Loss) या हेल्दी डाइट की बात होती है, तो ज्यादातर लोग सबसे पहले आलू को अपनी थाली से बाहर कर देते हैं। वजह साफ है लोगों को लगता है कि आलू खाने से वजन बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है। लेकिन अब एक नई रिसर्च ने इस मिथक को तोड़ दिया है।

स्टडी का दावा: हाल ही में न्यूट्रिशन द्वारा एक स्टडी में दावा किया गया है कि आलू खाने से न तो वजन बढ़ता है और न ही ब्लड प्रेशर पर इसका कोई नकारात्मक असर होता है। बल्कि अगर इसे सही तरीके से डाइट में शामिल किया जाए तो यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

आलू है न्यूट्रिशन का पावरहाउस

रिसर्चर्स के अनुसार आलू सिर्फ ऊर्जा देने वाला साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि यह न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसमें मौजूद विटामिन C इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, वहीं पोटैशियम ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से बैलेंस करता है। आलू में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने के साथ-साथ भूख पर नियंत्रण रखता है, जिससे ओवरईटिंग की आदत कम होती है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करने और कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि सही तरीके से पकाया गया आलू सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है।

वजन घटाने में आलू कैसे मददगार?

अक्सर लोगों को लगता है कि आलू खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आलू तभी नुकसान करता है जब उसे डीप फ्राई करके या ज्यादा तेल-मसाले में पकाया जाए। वहीं, अगर इसे उबालकर या बेक करके खाया जाए तो यह वजन घटाने में मदद करता है। उबला हुआ आलू पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, जिससे बार-बार खाने की आदत कम हो जाती है। इसमें मौजूद फाइबर भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है और कैलोरी भी बहुत कम होती है। यही वजह है कि आलू को हेल्दी स्नैक के तौर पर वजन घटाने वाली डाइट में शामिल किया जा सकता है।

आलू खाने के स्मार्ट तरीके

आलू को अगर सही तरीके से खाया जाए तो यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि तले हुए आलू की बजाय उबले या बेक्ड आलू को अपनी डाइट में शामिल करें। कोशिश करें कि आलू को छिलके समेत पकाया जाए, क्योंकि इससे उसका फाइबर और पोषण बरकरार रहता है। आलू को अकेले खाने के बजाय सब्जियों और दालों के साथ मिलाकर खाना और भी हेल्दी विकल्प है। वहीं, फ्रेंच फ्राइज और चिप्स जैसी डीप फ्राई चीजों से दूरी बनाना ही समझदारी है, क्योंकि ये वजन और सेहत दोनों पर बुरा असर डाल सकती हैं।

आलू भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है और अब साइंस ने भी यह मान लिया है कि सही तरीके से खाया गया आलू न तो मोटापा बढ़ाता है और न ही ब्लड प्रेशर पर बुरा असर डालता है। इसलिए आलू को दुश्मन मानने की बजाय इसे सही मात्रा और सही तरीके से डाइट में शामिल करें और इसके न्यूट्रिशनल फायदे पाएं।

