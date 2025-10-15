मौत की भविष्यवाणी करता है ये रहस्यमयी कुआं, सिर्फ बहादुर ही कर पाएं झांकने की हिम्मत

नारी डेस्क: वाराणसी में एक ऐसा अनोखा और रहस्यमयी कुआं है, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसे चंद्रकूप के नाम से जाना जाता है और यह सिद्धेश्वरी मंदिर के पास स्थित है। खास बात यह है कि इस कुएं में झांकने से कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी मौत का समय जान सकता है। ये कहानी सुनकर हर किसी की रुचि बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही इस कुएं के बारे में मानना भी थोड़ा डरावना है।

क्या है चंद्रकूप की खासियत?

चंद्रकूप कुएं में झांकने पर व्यक्ति की परछाई या छाया जल में दिखाई देती है या नहीं, इसी से उसकी मौत की भविष्यवाणी की जाती है। यदि कुएं के पानी में आपकी परछाई दिखती है, तो माना जाता है कि आपकी मौत का समय अभी नहीं आया है। लेकिन अगर आपकी परछाई नहीं दिखाई देती, तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन का अंत अगले छह महीने के भीतर हो सकता है। यह मान्यता इतनी गहरी और पुरानी है कि दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं, पर इसमें झांकने की हिम्मत केवल वही लोग करते हैं जो दिल से मजबूत होते हैं।

पौराणिक कथा और चंद्रकूप का इतिहास

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह कुआं भगवान शिव के भक्त चंद्र देवता ने बनाया था। कहा जाता है कि चंद्र देवता ने वर्षों तक शिवजी की प्रार्थना की और तब जाकर शिवजी ने इस कुएं को रहस्यमयी शक्तियां दीं। चंद्रकूप नाम चंद्र (चंद्रमा) और कूप (कुआं) शब्दों से बना है, जो इसकी पौराणिकता को दर्शाता है। इस कुएं के पास चंद्रेश्वर लिंग भी है, जिसे नवग्रह शिवलिंगों में से एक माना जाता है। यहां भक्त विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पूजा-अर्चना के लिए आते हैं। माना जाता है कि इस कुएं को देखने मात्र से व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है।

चंद्रकूप कैसे जाएं?

अगर आप दिल्ली या किसी और जगह से वाराणसी आना चाहते हैं तो बस, ट्रेन या कार के जरिए आ सकते हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद सिद्धेश्वरी मंदिर जाना होगा। मंदिर वाराणसी के विश्वनाथ रोड के पास है। आपको मंदिर के गेट नंबर 4 से राजा कटरा चौक की ओर जाना होगा। चौक पार करने के बाद दाईं तरफ थोड़ी दूरी पर बाईं ओर यह मंदिर और चंद्रकूप दिख जाएगा।

चंद्रकूप कुआं एक ऐसा रहस्यमयी स्थल है जो अपनी अनोखी मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के कारण आज भी लोगों के बीच चर्चित है। यहां आने वाले कई लोग अपनी हिम्मत और जिज्ञासा लेकर इस कुएं में झांकते हैं, हालांकि यह माना जाता है कि केवल दिल के मजबूत लोग ही इसे कर सकते हैं। अगर आप भी वाराणसी घूमने जाएं तो इस रहस्यमयी और प्राचीन स्थान को जरूर देखें, लेकिन याद रखें, यह कुआं मौत की भविष्यवाणी करता है, इसलिए इसे हल्के में न लें।