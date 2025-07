भारत में ऐसा मंदिर जहां भगवान आज भी हैं जिंदा,मूर्ति से निकलता है खून!

नारी डेस्क: भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपनी रहस्यमयी मान्यताओं और चमत्कारों की वजह से लोगों को चौंका देते हैं। तेलंगाना के वारंगल जिले के मल्लूर गांव में स्थित हेमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर भी ऐसा ही एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि यहां भगवान नरसिंह की मूर्ति जीवित है। यानी उसमें सांस लेने, खून निकलने और त्वचा जैसी नर्मी के संकेत दिखाई देते हैं।

इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी नरसिंह की एक मूर्ति स्थापित है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि यह सिर्फ पत्थर की नहीं, बल्कि जीवित है। एक मशहूर यूट्यूबर और कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि यह मूर्ति इंसानी त्वचा जैसी नरम है।

मूर्ति की ऊंचाई करीब 10 फीट है। इसमें जब हल्का सा दबाव डालते हैं तो फूल मूर्ति में धंस जाता है और अगर ज्यादा दबाएं, तो उससे खून जैसा तरल निकलने लगता है। मूर्ति की नाभि से एक लाल रंग का तरल पदार्थ लगातार निकलता है, जिसे रोकने के लिए पुजारी उस पर चंदन का लेप लगाते हैं। मंदिर के पुजारियों का यह भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के पास खड़ा हो, तो उसे मूर्ति के सांस लेने जैसा एहसास होता है। इन सभी वजहों से श्रद्धालु मानते हैं कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह स्वयं वास करते हैं, और यहां की मूर्ति केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि सच में जीवित है।

Hemachala Lakshmi Narasimha Swamy Temple located in Mallur, Warangal district of Telangana*🪷The temple is located in the middle of a forest in Telangana. This Narasimha Seamy idol is alive, the body is soft. Like us, there are hairs on the body. Water comes from God's body. pic.twitter.com/yenOtRyFLm