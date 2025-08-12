मैच से पहले मुस्लिम क्रिकेटर ने नारियल फोड़ा, पिच पर पूजा कर जीता सबका दिल – देखिए वायरल वीडियो

नारी डेस्क: मुंबई की कांगा लीग 2025 की शुरुआत सच में खास रही 28 वर्षीय मुस्लिम क्रिकेटर शम्स मुलानी ने मैच से पहले पिच और विकेट्स की पूजा कर एक सुंदर संदेश दिया। वो पिच पर बैठे, मिठाई, फूल और नारियल लेकर आए। फिर नारियल फोड़कर उस पानी को विकेट्स पर छिड़का, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

खेल में धर्म नहीं, क्षमता का होता है सम्मान

इस घटना ने क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबी को फिर एक बार उजागर किया यह खेल धर्म या जाति से ऊपर है। टीम चुनने में हम केवल खिलाड़ी की काबिलियत देखते हैं, और खिलाड़ी भी एक-दूसरे की आस्था और रीति-रिवाजों का सम्मान करते हैं। शम्स की यह अगवानी इस भावना को नई ताकत दे रही है।

Sports unites! 💖🏏️ Kudos to Shams Mulani for showcasing unity & harmony in Kanga League at Parsee Gymkhana. Participating in traditional Hindu rituals of garlanding stumps & breaking coconut. 🙏🏼👏 #SportsUnites #KangaLeague #MCA" pic.twitter.com/dmiqJNP7bS — Jagdish B Achrekar (@AchrekarB25657) August 10, 2025

ऐसा होता है पिच बनाने से पहले

दरअसल, क्रिकेट के कई स्टेडियमों में पिच तैयार करने वाले कर्मचारी भी इसी तरह से पिच की पूजा कर अपना सम्मान प्रकट करते हैं। चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय मैच हो या स्थानीय टूर्नामेंट, पिच सजाती-पूजी जाती है ताकि खिलाड़ी उसका सेहतमंद उपयोग कर सकें।

शम्स मुलानी का क्रिकेट करियर

शम्स मुलानी ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी पहनने का मान भी पाया है। हालांकि दिल्ली के लिए डेब्यू नहीं कर पाए, लेकिन 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए दो मैच खेले। उसमें एकमात्र पारी में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था।

शम्स मुलानी की यह पूजा केवल एक रीति नहीं, बल्कि क्रिकेट प्रेम का प्रतीक है जहां आस्था और खेल दोनों का सम्मान होता है। इस आयोजन ने यह भी याद दिलाया कि खेल धर्म, सीमा और वर्ग से ऊपर होता है, और यही मिलन सबसे खूबसूरत होता है।