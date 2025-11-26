02 DECTUESDAY2025 8:31:29 PM
जेल में ही रहेगी ‘नीले ड्रम' वाली मुस्कान की बेटी,  भगवान कृष्ण से जुड़ा है इस बच्ची का नाम

  • Updated: 26 Nov, 2025 03:29 PM
नारी डेस्क:  मेरठ के बहुचर्चित ‘नीला ड्रम' हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी नवजात बेटी का नाम ‘राधा' रखा है और इस बीच उसके ससुराल वालों ने बच्ची की डीएनए जांच कराने की मांग की है। मुस्कान पर अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने का आरोप है, गिरफ्तारी के समय वह गर्भवती थी। पलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने शव को एक नीले ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया था।
 

बच्ची का जन्म लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 24 नवंबर को हुआ था, इसी दिन सौरभ का जन्मदिन भी था। अस्पताल के स्त्री रोग विभाग की प्रमुख डॉ. शगुन ने बताया कि मुस्कान को बुधवार को वापस जिला जेल भेज दिया जाएगा। जेल नियमावली के अनुसार बच्ची छह वर्ष की आयु तक मां के साथ महिला बैरक में रह सकती है। जेल प्रशासन बच्ची को कपड़े, बर्तन, अतिरिक्त आहार और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस बीच सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि उसने पहले भी डीएनए जांच कराए जाने की मांग की थी और अब इसके लिए वह अदालत में नयी अर्जी दाखिल करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की और उसके शव को सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया। राहुल ने मुस्कान की बड़ी बेटी की भी डीएनए जांच कराने की मांग की और कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि दोनों बच्चे सौरभ के हैं तो राजपूत परिवार दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी लेगा अन्यथा वे मुस्कान या नवजात शिशु से कोई संबंध नहीं रखेंगे। 
 

सौरभ के भाई ने  यह भी आरोप लगाया कि मुस्कान ‘का दिमाग बहुत तेज चलता है और वह बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती है। सौरभ की मां रेनू राजपूत ने भी प्रशासन से डीएनए परीक्षण की मांग की और कहा कि यदि बच्ची सौरभ की साबित होती है तो परिवार उसे अपनाने को तैयार है, अन्यथा कोई संबंध नहीं रखेगा। ये आरोप कि मुस्कान ने ऐसी योजना बनाई थी कि उसका प्रसव सौरभ के जन्मदिन के साथ हो, पर अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं। डॉक्टर ने कहा-‘‘प्रसव की अपेक्षित तिथि केवल एक अनुमान होती है और केवल कुछ प्रतिशत महिलाओं का ही उसी तारीख का प्रसव होता है।'' जेल अधिकारियों ने बताया कि मुस्कान ने तय किया था कि अगर उसके लड़का होता है तो वह उसका नाम कृष्णा रखेगी। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी मुस्कान रस्तोगी ने तीन मार्च 2025 को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। 

