26 AUGTUESDAY2025 2:49:45 PM
Nari

मुंह का कैंसर होने के ये 2 Early Symptoms, बिल्कुल न करें Ignore, लापरवाही पड़ सकती है भारी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 24 Aug, 2025 01:15 PM
मुंह का कैंसर होने के ये 2 Early Symptoms, बिल्कुल न करें Ignore, लापरवाही पड़ सकती है भारी

नारी डेस्क:  आज के समय में मुंह का कैंसर भारत में सबसे तेजी से फैलने वाले कैंसरों में से एक बन चुका है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग इसे तब तक गंभीरता से नहीं लेते, जब तक लक्षण बढ़ न जाएं या हालत बिगड़ न जाए। जबकि हकीकत ये है कि इसकी शुरुआत अक्सर कुछ आम आदतों से होती है, जिन्हें हम नज़रअंदाज़ करते रहते हैं। इस लेख में हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के दो मुख्य कारणों की, जिन्हें अगर समय रहते पहचाना और छोड़ा जाए, तो इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है।

 तंबाकू और गुटखा का सेवन – सबसे बड़ा कारण

भारत में मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है  तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और सुपारी का सेवन। ये चीज़ें जब रोज़ाना लंबे समय तक चबाई जाती हैं, तो उनमें मौजूद हानिकारक केमिकल्स मुंह के अंदर की त्वचा और टिश्यूज़ को धीरे-धीरे खराब करना शुरू कर देते हैं।

अक्सर शुरुआत में सिर्फ छाले, जलन या सफेद चकत्ते दिखते हैं, जिन्हें लोग मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये शुरुआती संकेत होते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। गुटखा और तंबाकू के कारण मुंह में घाव ठीक नहीं होते, और वहीं से कैंसर सेल्स पनपना शुरू कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तक कैंसर डिटेक्ट होता है, तब तक वह आखिरी स्टेज में पहुंच चुका होता है। इसलिए अगर आप या आपके घर में कोई तंबाकू, गुटखा या सुपारी का सेवन कर रहा है तो आज ही इसे रोकने का संकल्प लें। ये आदत सिर्फ एक लत नहीं, एक धीमा ज़हर है।

PunjabKesari

 बार-बार मुंह में छाले या घाव को नजरअंदाज करना

बहुत बार लोगों को लगता है कि मुंह में होने वाले छाले, जलन या हल्की सूजन कोई बड़ी बात नहीं है – ये तो गर्म चीजें खाने या मसालेदार खाने से हो जाती हैं। लेकिन अगर यही छाले दो हफ्तों से ज़्यादा समय तक न ठीक हों, तो ये संकेत हो सकता है कि कुछ गंभीर हो रहा है।

ये भी पढ़ें:  ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क, सर्वाइकल कैंसर ले चुका है शरीर में एंट्री! तुरंत भागें डॉक्टर के पास

मुंह का कैंसर अक्सर इसी तरह की छोटी-छोटी समस्याओं से शुरू होता है, जिन्हें लोग घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करते हैं या खुद से ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद ज़रूरी है।

बार-बार छाले होना

मुंह में गांठ बनना

गालों में सूजन

जबड़े का हिलना मुश्किल होना

आवाज़ में बदलाव

ये सभी संकेत हो सकते हैं कि आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाने की जरूरत है।

कई बार छोटे-छोटे घाव कैंसर का शुरुआती रूप होते हैं, जिन्हें अगर सही समय पर पकड़ लिया जाए, तो इलाज संभव है। लेकिन देरी आपकी सेहत और ज़िंदगी – दोनों को जोखिम में डाल सकती है।

PunjabKesari

 लापरवाही न करें, समय रहते चेत जाएं

मुंह का कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन समय रहते पहचाना जाए तो यह पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी आदतों पर नज़र रखें और शरीर के संकेतों को हल्के में न लें। तंबाकू और गुटखा छोड़ना सिर्फ एक स्वास्थ्य निर्णय नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाला कदम है। और अगर मुंह में किसी तरह की असामान्यता दिखे – जैसे छाले, घाव, जलन, या रंग में बदलाव  तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

आपकी थोड़ी सी सतर्कता और जागरूकता, आपको और आपके परिवार को इस गंभीर बीमारी से बचा सकती है।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it