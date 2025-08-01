10 AUGSUNDAY2025 2:27:19 PM
मां- बेटी की जोड़ी का कमाल ! एक साथ पास की NEET परीक्षा अब साथ ही बनेंगी डॉक्टर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Aug, 2025 04:52 PM
नारी डेस्क:  दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की एक दिल को छू लेने वाली कहानी में, तमिलनाडु के तेनकासी की एक 49 वर्षीय महिला अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार है,और 15 सालों से भी ज़्यादा समय से संजोए अपने सपने को पूरा कर रही है। पेशे से फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अमुथवल्ली हमेशा से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थीं, लेकिन निजी और आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाईं।
 

15 साल से देख रही थी डॉक्टर बनने का सपना

अपनी बेटी को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी में मदद करते हुए, उन्होंने अपने लंबे समय से चले आ रहे सपने को फिर से जगाया और खुद परीक्षा देने का फैसला किया। अपने सफ़र के बारे में बताते हुए, अमुथवल्ली ने कहा- "मैं सालों से फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रही हूं, लेकिन मैं हमेशा से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। यह सपना 15 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। जब मैंने अपनी बेटी के साथ तैयारी शुरू की, तो मुझे एहसास हुआ कि अब या कभी नहीं। उसने मुझे फिर से कोशिश करने का साहस दिया।" हालाँकि अमुथवल्ली ने NEET में 147 अंक हासिल किए, लेकिन उन्होंने विकलांग व्यक्तियों (PwD) श्रेणी के तहत अर्हता प्राप्त की और विरुधुनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया।


एक कॉलेज में नहीं पढ़ेंगी मां- बेटी

उनकी बेटी, संयुक्ता कृपालिनी, जिसने इसी परीक्षा में 460 अंक हासिल किए, ने चल रही सामान्य काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और उम्मीद है कि उसे तमिलनाडु के किसी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि मां-बेटी की इस जोड़ी ने फैसला किया है कि अगर उन्हें दोनों को एडमिशन का प्रस्ताव भी मिलता है, तो भी वे एक ही कॉलेज में पढ़ाई नहीं करेंगी।अमुथवल्ली ने कहा- "हम अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं ताकि हम अपनी पढ़ाई पर स्वतंत्र रूप से ध्यान केंद्रित कर सकें," ।


लोगों को प्रेरित करेगी ये कहानी

अमुथवल्ली की दृढ़ता की कहानी ने उनके गृहनगर तेनकासी में कई लोगों को प्रेरित किया है। स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने उस उम्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके दृढ़ संकल्प की सराहना की है जब ज़्यादातर लोग पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त रहते हैं। चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञों ने भी उनकी सफलता को इस बात का प्रमाण बताया है कि उम्र कभी भी सीखने में बाधा नहीं बननी चाहिए। विरुधुनगर मेडिकल कॉलेज के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा,-"उनकी कहानी उन कई लोगों को प्रेरित करेगी जिन्होंने अपने सपने पीछे छोड़ दिए होंगे।" मां और बेटी दोनों के इस साल एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की संभावना है, ऐसे में उनकी कहानी इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे कड़ी मेहनत और लगन से सबसे पुराने सपने भी साकार हो सकते हैं।
 

