  • Updated: 07 Aug, 2025 10:14 AM
अभी थमने वाली नहीं है बारिश, हिमाचल के स्कूलों में मानसून की छुट्टियों का हुआ ऐलान

नारी डेस्क: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई व्यापक तबाही को देखते हुए, राज्य सरकार ने कई इलाकों में मानसून की छुट्टियों की घोषणा की है, जिससे 300 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि ज़िला प्रशासन को ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर मानसून की छुट्टियां घोषित करने का अधिकार दिया गया है। कुछ जगहों पर मानसून की छुट्टियां शुरू होंगी।


300 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान हुई प्रभावित

शिक्षा मंत्री ने कहा- "पिछले साल, हमने तय किया था कि हमारा ज़िला प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से फ़ैसले ले सकता है... बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल है, इसलिए स्थानीय स्तर पर वे अपनी छुट्टियां ले सकते हैं, और इस बारे में कई फ़ैसले लिए गए हैं।" खासकर, मंडी और शिमला के कई उप-विभागों ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है, यहां 300 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हुए हैं..."। यह फ़ैसला विभिन्न ज़िलों में लगातार हो रही बारिश के बीच आया है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो रही है और बुनियादी ढाँचा, ख़ासकर पहाड़ी और निचले इलाकों में, प्रभावित हो रहा है।
 

हिमाचल में अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में 12 अगस्त तक मानसूनी बारिश जारी रहने की संभावना है। सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव के कारण कई ज़िलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। शिमला स्थित IMD केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में व्यापक बारिश हुई है। शर्मा ने कहा- "पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बारिश की तीव्रता एक सक्रिय मानसून प्रणाली और एक पश्चिमी विक्षोभ के मिलने के कारण थी। इस संयोजन के कारण तेज़ हवाएँ चलीं और स्थानीय बादल बने, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश हुई।"


इन स्थानों में हुई भारी बारिश

IMD के आंकड़ों के अनुसार, ज़िलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई, जिनमें सोलन, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर और चंबा। "सोलन के कसौली में सबसे ज़्यादा 145 मिमी बारिश दर्ज की गई, उसके बाद मंडी के गोहर में 120 मिमी बारिश हुई। बिलासपुर के कई हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई," शर्मा ने आगे कहा। आईएमडी ने 6 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और सोलन में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 7 और 8 अगस्त को सिरमौर, सोलन, शिमला और कुल्लू सहित जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 9 से 12 अगस्त तक पूरे राज्य में बारिश जारी रहने का अनुमान है, हालांकि 9 अगस्त के बाद इसकी तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है।


 12 अगस्त तक नहीं सुधरेंगे हालात

हिमाचल प्रदेश में 12 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में छिटपुट बारिश जारी रहेगी। 9 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन राज्य भर में बारिश जारी रहेगी। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 6 अगस्त तक दर्ज की गई बारिश महीने के इस समय के लिए सामान्य से 77% अधिक रही है। 1 जून को मानसून सीजन की शुरुआत के बाद से, राज्य में कुल मिलाकर मौसमी औसत से 18% अधिक बारिश हुई है। आईएमडी ने लगातार हो रही भारी बारिश और निचले इलाकों में भूस्खलन और जलभराव के बढ़ते खतरे के कारण, विशेष रूप से मंडी और आसपास के क्षेत्रों के लिए अचानक बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है।

