दहला देने वाला हादसा: 40 फुट गहरी नदी में समाई खुशियां, कार गिरने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत

नारी डेस्क: गुजरात के मोडासा शहर के शामलाजी बायपास इलाके में एक दुखद सड़क हादसा हुआ। माजुम नदी पर बने पुल से एक कार 40 फुट गहरी नदी में गिर गई, जिससे कार में सवार चार युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, यह हादसा 9 अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे हुआ। तेज रफ्तार से जा रही कार का चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे पुल से नीचे नदी में गिर गई। कार में कुल चार युवक थे। हादसे के समय तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी भी मौत हो गई।

मोडासा शहर के शामलाजी बायपास इलाके में सड़क हादसा हुआ। माजुम नदी पर बने पुल से एक कार नीचे गिर गई। 40 फुट गहरी नदी में कार गिरने से 4 युवकों की मौत हो गई। pic.twitter.com/HJ3nwECwDT — Shabnaz Khanam (@ShabnazKhanam) August 10, 2025

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। थोड़ी देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार युवक किसी निजी क्लास के शिक्षक थे। इस हादसे से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

अरावली के एएसपी संजय कुमार केशवाला ने बताया कि कार शामलाजी की तरफ जा रही थी। चालक ने पुल पर नियंत्रण खो दिया, जिससे कार नदी में गिर गई। तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल था जिसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतकों का किसी स्कूल या निजी कोचिंग से जुड़ाव हो सकता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कार में सवार युवकों के मोबाइल पर लगातार कॉल आ रहे थे, जिनमें ज्यादातर कॉल ‘एल.एन. क्लासेस’ नाम की संस्था से आ रहे थे। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक उस संस्था से जुड़े हो सकते हैं। मामले की पूरी जांच जारी है।

यह हादसा स्थानीय लोगों के लिए बड़ा सदमा है और पुलिस जल्द ही सभी पहलुओं की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।