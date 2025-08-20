26 AUGTUESDAY2025 2:49:24 PM
पांच साल से पिता कर रहा था रेप, मदद मांगने गई किशोरी के साथ दूसरा भरोसा भी टूटा, पुलिस कर रही जांच

  • Updated: 20 Aug, 2025 04:35 PM
नारी डेस्क: एक और बेटी से दरिंदगी गुजरात के जूनागढ़ ज़िले से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है जिसमें एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ उसके करीबी परिजनों और एक पड़ोसी द्वारा लंबे समय तक अनुचित व्यवहार किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस और काउंसलिंग टीम की मदद से यह मामला उजागर हुआ।

घरेलू स्थिति बनी शोषण का कारण

लड़की का परिवार सामाजिक और मानसिक चुनौतियों से जूझ रहा था। मां की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण लड़की की देखरेख का जिम्मा पिता पर था। इसी दौरान, बच्ची के साथ अनुचित व्यवहार की शुरुआत हुई, जो कई वर्षों तक चलता रहा। लड़की ने एक पड़ोसी से मदद की उम्मीद की, लेकिन उसकी आपबीती सुनकर भी उसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। बल्कि इस विश्वास का दुरुपयोग किया गया।

हेल्पलाइन पर कॉल से खुला मामला

पड़ोसी द्वारा की गई एक कॉल से मामला हेल्पलाइन और पुलिस तक पहुंचा। लड़की को पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां विशेषज्ञ काउंसलिंग के दौरान उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जूनागढ़ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं।

यह मामला समाज में बाल सुरक्षा की संवेदनशीलता और ज़रूरत को उजागर करता है। यह ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में पीड़ित को तुरंत सही सहायता और न्याय मिले। साथ ही, यह हम सभी के लिए एक चेतावनी भी है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है।  

