महिला को जिगोलो बुलाने पर ससुरालवालों ने मुंह पर पोती कालिख और उसका किया ये हाल...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Sep, 2025 12:12 PM
नारी डेस्क : दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। एक शादीशुदा महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने ससुरालवालों के बीच घिरी नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला लगातार अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही है लेकिन परिजन बार-बार उसके चेहरे पर कालिख पोतते हैं।

घर में बुलाया था जिगोलो

खबरों के मुताबिक, महिला ने पति और घरवालों की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर अपने घर में एक जिगोलो (पैसे लेकर साथ देने वाला पुरुष) बुला लिया। लेकिन किस्मत ने उसका राज छिपने नहीं दिया। अचानक घर लौटे परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम को देख लिया और महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया।

 

पूरे मोहल्ले के सामने किया अपमान

घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने महिला की जमकर फजीहत की। उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसके चेहरे पर कालिख पोत दी और यह सब मोहल्ले के सामने किया। यही नहीं, परिवार के किसी सदस्य ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में महिला को रोते और बेबस होकर अपना चेहरा बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन ससुरालवाले उसे रोकते हैं और बार-बार चेहरे पर कालिख लगाते हैं। बताया जा रहा है कि महिला का पति इस घटना से गहरे सदमे में है और वह किसी से बात तक नहीं कर पा रहा।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और हजारों ने लाइक व कमेंट किए। कई यूजर्स महिला की हरकत को गलत ठहरा रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना भी ठीक नहीं है। एक यूजर ने लिखा "आजकल की महिलाओं को हो क्या गया है भाई!" दूसरे ने कहा "दिल्ली में जिगोलो आ गए हैं, सतर्क रहें।"
तो कुछ लोगों ने इसे घरेलू विवाद बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को परिवार के अंदर ही सुलझाना चाहिए, सोशल मीडिया पर वायरल करना सही नहीं है।

