Maggi पकोड़े

नारी डेस्क : बरसात का मौसम हो या शाम की चाय का वक्त, कुछ कुरकुरा और मजेदार खाने का मन तो हर किसी का करता है। ऐसे में अगर आपके पास ज्यादा सामग्री नहीं है, तो मैगी पकोड़े एक परफेक्ट स्नैक बन सकते हैं। ये पकोड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, जिनमें सब्जियों और मसालों का शानदार स्वाद होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को ये अनोखे मैगी पकोड़े जरूर पसंद आएंगे।

Servings - 6

सामग्री

पानी – 400 मिलीलीटर

मैगी नूडल्स – 100 ग्राम

मैगी नूडल्स (कच्ची) – 120 ग्राम

प्याज – 50 ग्राम

शिमला मिर्च – 50 ग्राम

टमाटर – 60 ग्राम

अदरक – 1 छोटी चम्मच

हरी मिर्च – 1 छोटी चम्मच

नमक – ½ छोटी चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटी चम्मच

गरम मसाला – ¼ छोटी चम्मच

मैगी मसाला – 1 बड़ा चम्मच

बेसन – 40 ग्राम

तेल – तलने के लिए

विधि

1. एक पैन में 400 मिलीलीटर पानी उबालें। उसमें 100 ग्राम मैगी नूडल्स डालकर 2–3 मिनट तक उबालें।

2. गैस बंद करें और नूडल्स को छान लें। फिर उन्हें हल्का ठंडा करके बारीक तोड़ लें।

3. एक फूड प्रोसेसर में 120 ग्राम कच्ची मैगी नूडल्स डालकर बारीक क्रश कर लें।

4. एक बड़े बाउल में उबली हुई मैगी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, मैगी मसाला और बेसन डालें।

5. सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा आटा जैसा मिश्रण बना लें।

6. मिश्रण से छोटे-छोटे हिस्से लें और गोल या हल्के चपटे पकोड़े बनाएं। अब इन्हें क्रश की हुई कच्ची मैगी में लपेटें ताकि बाहर से कुरकुरे बनें।

7. एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इन पकोड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करें।

8. पेपर टॉवल पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।

9. गरमागरम मैगी पकोड़े को चाय या टमाटर सॉस के साथ परोसें।

