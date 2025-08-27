पहली मंजिल से गिरा होटल का टॉयलेट, नीचे खड़े वाहन चकनाचूर, घटना का वीडियो वायरल

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक होटल की पहली मंजिल पर बना टॉयलेट (शौचालय) अचानक भरभराकर गिर जाता है और नीचे खड़े वाहनों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है।

हादसा 26 अगस्त को हुआ

यह घटना 26 अगस्त को शाजापुर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित होटल में हुई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था।

स्कूटी हुई पूरी तरह क्षतिग्रस्त

टॉयलेट के गिरते ही नीचे खड़ी एक स्कूटी बुरी तरह चकनाचूर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि होटल का यह हिस्सा काफी समय से जर्जर अवस्था में था और लोगों ने इसकी मरम्मत को लेकर कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन होटल प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया।

शाजापुर जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पहली मंजिल पर बना होटल का शौचालय अचानक नीचे गिरता नजर आ रहा है. गनीमत रही की हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. pic.twitter.com/VfGRnbIVtm — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) August 27, 2025

सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि टॉयलेट अचानक टूटकर नीचे गिरता है और एक जोरदार धमाके के साथ वाहन उसके नीचे दब जाते हैं। होटल के आस-पास रहने वाले लोग इस हादसे के बाद सतर्क हो गए और तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले गए। किसी के घायल न होने से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन गुस्सा भी साफ दिखा।

प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए होटल मालिक के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल के मैनेजर ने बयान में कहा कि "कोई हताहत नहीं हुआ है", लेकिन लोगों का कहना है कि यदि हादसे के वक्त कोई व्यक्ति मौजूद होता, तो उसकी जान जा सकती थी।

लोगों में होटल मालिक के खिलाफ गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद आम जनता ने होटल मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि इतनी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि किसी की जान जाती तो इसका जवाबदार कौन होता?

यह हादसा भले ही जानलेवा नहीं रहा, लेकिन यह लापरवाही की बड़ी मिसाल है। समय रहते अगर प्रशासन और होटल प्रबंधन सजग हो जाते, तो ये स्थिति टाली जा सकती थी। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं।

