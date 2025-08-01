अगस्त के पहले दिन ही मिली गुड न्यूज, LPG सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी कटौती

नारी डेस्क: रक्षाबंधन से पहले लोगों को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। भारतीय तेल कंपनियों (ओएमसी) ने लगातार पांचवें महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। अब 1 अगस्त, 2025 यानी आज से नए दाम लागू हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने घरेलू 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया है।



आज से नए दाम लागू

अगस्त महीने के पहले दिन ही लोगों ने राहत की सांस ली है। 1 अगस्त 2025 से लागू नई दरों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1,631.50 रुपये में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 1,665 रुपये थी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से केटरिंग यूनिट्स, होटल-रेस्तरां और फूड इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी। ये लोग कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं।



ये हैं नए दाम

सबसे बड़ी कटौती कोलकाता और चेन्नई में की गई है। 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे लोगों को थोड़ी सी निराशा मिली है। भारत के सबसे बड़े वित्तीय केंद्र में, 19 किलोग्राम एलपीजी अब अगस्त 2025 में 34 रुपये सस्ता होकर 1,582.5 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है, जबकि जुलाई महीने की कीमत 1,616.5 रुपये प्रति सिलेंडर थी।