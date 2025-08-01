10 AUGSUNDAY2025 2:26:35 PM
Nari

अगस्त के पहले दिन ही मिली गुड न्यूज, LPG सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी कटौती

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Aug, 2025 08:50 AM
अगस्त के पहले दिन ही मिली गुड न्यूज, LPG सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी कटौती

नारी डेस्क: रक्षाबंधन से पहले लोगों को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है।  भारतीय तेल कंपनियों (ओएमसी) ने लगातार पांचवें महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। अब 1 अगस्त, 2025 यानी आज से नए दाम लागू हो जाएंगे। हालांकि  सरकार ने घरेलू 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया है। 
 

आज से नए दाम लागू

अगस्त महीने के पहले दिन ही लोगों ने राहत की सांस ली है।  1 अगस्त 2025 से लागू नई दरों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1,631.50 रुपये में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 1,665 रुपये थी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से केटरिंग यूनिट्स, होटल-रेस्तरां और फूड इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी। ये लोग कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं।
 

ये हैं नए दाम 

सबसे बड़ी कटौती कोलकाता और चेन्नई में की गई है। 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे लोगों को थोड़ी सी निराशा मिली है।  भारत के सबसे बड़े वित्तीय केंद्र में, 19 किलोग्राम एलपीजी अब अगस्त 2025 में 34 रुपये सस्ता होकर 1,582.5 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है, जबकि जुलाई महीने की कीमत 1,616.5 रुपये प्रति सिलेंडर थी।

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it