हनुमान चालीसा नियम: क्या हनुमान चालीसा हर जगह साथ रखना सही है? जानें

नारी डेस्क: मंगलवार भगवान हनुमान का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। माना जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कई भक्त इस चालीसा की किताब या फिर हनुमान चालीसा लिखा हुआ लॉकेट, ब्रेसलेट अपने साथ रखते हैं। लेकिन क्या हर जगह हनुमान चालीसा साथ लेकर जाना ठीक है? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं।

हनुमान चालीसा पढ़ने के लाभ

हनुमान चालीसा विशेषकर मंगलवार और शनिवार को पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। नियमित रूप से इसे पढ़ने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती हैं। भय, तनाव और रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मानसिक शांति और बुद्धि में वृद्धि होती है। कई बार भक्त बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से डरावने सपनों से भी छुटकारा मिलता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और पारिवारिक झगड़ों से भी राहत मिलती है।

क्या हमेशा हनुमान चालीसा साथ रखना सही है?

आजकल ज़्यादातर लोग अपने काम के लिए जल्दी निकलते हैं और घर पर ध्यान से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते। इसलिए वे इसे अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि जब भी मौका मिले, चालीसा पढ़ सकें। अगर आप हनुमान चालीसा की किताब या लॉकेट को साफ-सुथरे और पवित्र स्थान पर रखते हैं, तो इसे साथ रखना बिल्कुल ठीक है। इससे आपको जीवन के संकटों से बचाव मिलता है और मन में भी शक्ति आती है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक ग्रंथ या आरती की पुस्तक को हमेशा साफ और पवित्र जगह पर रखना चाहिए।

हनुमान चालीसा साथ रखने के नियम

हनुमान चालीसा को अपने साथ रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे हनुमान चालीसा की किताब या लॉकेट को कभी भी अशुद्ध या अपवित्र जगह जैसे शौचालय, बाथरूम में साथ लेकर न जाएं। अगर आपको अंतिम संस्कार में जाना हो तो चालीसा को साथ लेकर जाना उचित नहीं होता, वहां इसे उतार देना चाहिए। हमेशा इसे सम्मान के साथ रखें और साफ-सफाई का ध्यान रखें।

हनुमान चालीसा का पाठ और इसे साथ रखना हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ा होता है। अगर आप इसे सम्मान और पवित्रता के साथ रखते हैं, तो इससे आपको मानसिक शांति और शक्ति जरूर मिलती है। बस ध्यान रखें कि इसे अशुद्ध स्थानों में साथ लेकर न जाएं और इसकी साफ-सफाई का हमेशा ख्याल रखें।