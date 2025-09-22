23 SEPTUESDAY2025 2:44:48 AM
क्या गरबा खेलते समय आ सकता है हार्ट अटैक? Garba Dance से पहले जरूर बरतें यें सावधानियां

  • Edited By Monika,
  • Updated: 22 Sep, 2025 07:41 PM
क्या गरबा खेलते समय आ सकता है हार्ट अटैक? Garba Dance से पहले जरूर बरतें यें सावधानियां

नारी डेस्क: नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जाता है। गरबा डांस सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह शरीर की अच्छी एक्सरसाइज भी है। लेकिन हाल के वर्षों में गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के मामले भी सामने आए हैं। इसलिए, नवरात्रि में गरबा खेलते समय कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है।

गरबा के दौरान हार्ट अटैक से बचाव

हाइड्रेटेड रहें : गरबा खेलने से पहले और दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और गरबा खेलते समय भी बीच-बीच में पानी लेते रहें। ऐसा करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और थकान भी कम महसूस होगी।

ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करें : गरबा खेलते समय ब्लड शुगर लेवल बनाए रखना बेहद जरूरी है। अपने साथ हमेशा चॉकलेट या शुगर टैबलेट्स रखें और बीच-बीच में इन्हें खाते रहें, ताकि ब्लड शुगर अचानक कम न हो और ऊर्जा बनी रहे।

इमरजेंसी में तुरंत मदद लें: गरबा खेलते समय अगर कोई व्यक्ति अचानक चक्कर खाकर गिर जाए, बेहोश हो जाए या उसे सांस लेने में दिक्कत हो, तो तुरंत एंबुलेंस को बुलाना चाहिए। ऐसे मामलों में CPR (हार्ट रेस्क्यू) शुरू करना जरूरी है। इसके लिए मरीज की छाती के बीच में हथेली का उथला हिस्सा रखें और तेज़ व गहरे धक्के दें। CPR तब तक जारी रखें जब तक कि मदद के लिए एंबुलेंस न पहुँच जाए।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Manan Vora (@dr.mananvora)

गरबा खेलते समय चोट और थकान से बचाव

गरबा खेलने से पहले और दौरान ये उपाय अपनाना फायदेमंद होता है।

वॉर्म-अप करें: गरबा से पहले हल्का वॉर्म-अप करें ताकि शरीर फ्लेक्सिबल और तैयार हो जाए।

हाइड्रेशन और पोषण: पर्याप्त पानी पीते रहें। प्रोटीन बार या हल्का स्नैक साथ रखें ताकि ऊर्जा बनी रहे।

पूरा आराम और नींद: डॉक्टर की सलाह अनुसार 7-8 घंटे की नींद लें। शरीर को पूरी तरह तैयार रखें।

सुरक्षित खेलने की तैयारी: गरबा को स्पोर्ट की तरह देखें। पहले से चोट लगी हो तो उसका इलाज कराएं और पूरी तरह ठीक होने तक आराम करें।

संतुलित खानपान: गरबा खेलने से पहले और दौरान भोजन पर ध्यान दें। शरीर को पर्याप्त पोषण और ऊर्जा मिले।

गरबा न केवल नवरात्रि का उत्सव है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। लेकिन सही तैयारी, हाइड्रेशन, ब्लड शुगर का ध्यान और वॉर्म-अप के बिना गरबा खेलना हार्ट अटैक और चोट का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह और सावधानियों का पालन करते हुए ही गरबा खेलें और त्योहार का आनंद सुरक्षित रूप से लें।
 

