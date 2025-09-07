09 SEPTUESDAY2025 2:02:26 PM
कृति सेनन का एयरपोर्ट लुक वायरल – कमाल के फैशन में दिखीं स्टाइल आइकन, देखें 10 शानदार तस्वीरें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Sep, 2025 12:33 PM
नारी डेस्क:  Kriti Sanon Airport Look: बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर अपने स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। रविवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं कृति सेनन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, फैशन में भी किसी से कम नहीं हैं। इस दौरान उनका लुक काफी कंफर्टेबल और ट्रेंडी नजर आया।

उनकी कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हुईं जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कृति सेनन का यह वायरल एयरपोर्ट लुक – स्टाइलिश, स्मार्ट और सादा खूबसूरती का बेहतरीन कॉम्बिनेशन।

व्हाइट ट्राउज़र और क्रॉप टॉप का कॉम्बिनेशन

कृति ने सफेद रंग का ट्राउज़र पहना हुआ था जिसे उन्होंने सिंपल लेकिन स्टाइलिश क्रॉप टॉप के साथ पेयर किया था। ये लुक न केवल ट्रेंडी था, बल्कि ट्रैवल के लिए बेहद आरामदायक भी लग रहा था।

PunjabKesari

वाइन कलर की शीट से बढ़ा लुक का ग्लैमर

अपने लुक में थोड़ा कलर एड करते हुए कृति ने वाइन कलर की शीट (शॉल/कवर) कैरी की थी, जिसने उनके पूरे आउटफिट को और भी एलिगेंट बना दिया। कृति ने इस लुक को पूरा किया एक स्टाइलिश गॉगल्स और मिनिमल मेकअप के साथ। खुले बालों में वो काफी फ्रेश और नैचुरल दिख रही थीं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

मैचिंग बैग बना स्टाइल स्टेटमेंट

कृति ने अपने लुक से मैच करता हुआ स्टाइलिश बैग भी कैरी किया हुआ था, जो उनके ओवरऑल आउटफिट को परफेक्ट फिनिश दे रहा था। सेनन को एयरपोर्ट पर देखकर वहां मौजूद पापराज़ी काफी एक्टिव हो गए। कृति ने भी सभी के लिए मुस्कुराते हुए कई पोज दिए, जिससे ये तस्वीरें और भी शानदार बन गईं। हर तस्वीर में उनका आत्मविश्वास और स्टाइल दोनों ही झलक रहा था।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीरें

कृति का ये एयरपोर्ट लुक जैसे ही सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। फैंस उनके सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने तो उनके इस लुक को "परफेक्ट ट्रैवल आउटफिट" बताया है।

आने वाली फिल्म की चर्चा – क्या ‘डॉन 3’ में दिखेंगी कृति?

वर्कफ्रंट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृति सेनन को लेकर यह चर्चा है कि वो सुपरहिट फ्रेंचाइज़ी की अगली फिल्म ‘डॉन 3’ में नजर आ सकती हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फैंस इस खबर से काफी एक्साइटेड हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

 कृति सेनन का ये एयरपोर्ट लुक एक बार फिर साबित करता है कि वो ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि फैशन आइकन भी हैं। उनका यह स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक यकीनन ट्रैवल फैशन का नया ट्रेंड सेट कर रहा है। अगर आप भी एयरपोर्ट लुक के लिए कुछ इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, तो कृति सेनन का यह अंदाज जरूर देखें।  

 
 

