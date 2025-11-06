Korean Beauty Tips आपको देंगे गजब का ग्लो, मिलेगा हर प्रोडक्ट्स से छुटकारा

नारी डेस्क: गर्मियों में स्किन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको स्किन केयर रूटीन में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि तेज धूप और एक्सट्रा ऑयल की वजह से स्किन डल हो जाती है। कई लोग इस मौसम में मुहांसों के कारण भी परेशान होते हैं। ऐसे में स्किन की परेशानियों से बचने के लिए आप कोरियन ब्यूटी टिप्स को आपना सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप स्किन को साफ रख सकते हैं। यहां देखिए कोरियन ब्यूटी टिप्स....

दो बार करें फेस क्लीन

गर्मी में तेल और सीबम का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए चेहरे को दो बार साफ करें। ऑयली स्किन वालों को फोम बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयली से कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग वॉटर फेस वॉश का इस्तेमाल करें।

सीरम लगाएं

गर्मी के मौसम में एसी में रहने से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है। ऐसे में सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे स्किन को हाईड्रेट करने में मदद मिलती है। जेल बेस्ट मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें। ये स्किन में आसानी से अब्सॉर्ब हो जाता है।

जमसू ब्यूटी हैक करें ट्राई

गर्मी के मौसम में नाइट और मॉर्निंग स्किन केयर में ब्यूटी हैक ट्राई करें। इसके लिए एक बड़ेबाउल में ठंडा पामा और बर्फ के टुकड़े लें और फिर इसमें अपने चेहरे को डुबोएं। ये चेहरे की सूजन को कम करती है।

होममेड फेस मास्क लगाएं

कोरियन ब्यूटी टिप्स को फॉलो करना चाहती हैं तो घरेलू चीजों से फेस मास्क बनाएं। इसमें चावल के पाउडर को जरूर शामिल करें। ये स्किन को साफ करने में मदद करता है। साथ ही डेड स्किन को रिमूव करता है।