Kitchen tips: इन आसान ट्रिक्स से करें नकली पनीर की पहचान

नारी डेस्क: आजकल बाजार में खाने से लेकर पहनने वाली चीजों तक सब में मिलावट है। ऐसे में कई जगहों पर नकली पनीर बनाने का काम चल रहा है। इसलिए जरूरी है नकली पनीर की जांच करना सही पनीर खरीदाना बेहद जरूरी है। इसलिए हम आपको आज बताएंगे कि आप किस तरह से नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं।

कैसे बनता है नकली पनीर?

नकली पनीर खराब दूध, आटा, डिटर्जेंट पाउडर, पामोलिन तेल, ग्लिसरॉल मोनोस्टियरेट पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कैमिकल मिलाकर बनाया जाता है, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है असली पनीर की पहचान करना।

ऐसे चेक करें पनीर की शुद्धता

गर्म पानी से डालें

पनीर की शुद्धता जांचने के लिए सबसे पहले इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में उबालें। इस पानी में सोयाबीन का आटा और अरहर की दाल का पाउडर डालें। आटा मिलाने के बाद नकली पनीर का रंग लाल होने लगता है, ऐसा इसलिए होता है कि पनीर बनाते समय डिटर्जेंट और यूरिया जैसे केमिकल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जिसकी वजह से इसका रंग लाल हो जाता है।

पनीर को पानी में उबालें

पनीर को जांचने का दूसरा तरीका यह है कि आप पानी में पनीर को उबालें फिर ठंडा कर लें। अब इस एक पनीर के टुकड़े में टिंचर आयोडीन की कुछ ड्राप डालें। अगर पनीर का रंग नीला हो जाता है, तो समझ जाएं कि यह पनीर मिलावटी है। बता दें कि टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक दवाई होती है, जिसे घाव पर लगाया जाता है। यह आपको मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाता है।

वहीं असली पनीर की पहचान आप उसकी खुशबू से भी लगा सकते हैं। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि असली पनीर से दूध जैसी खुशबू आती है। वहीं नकली से कोई खुशबू नहीं आती है।