15 OCTWEDNESDAY2025 2:21:28 PM
Nari

Kitchen tips: इन आसान ट्रिक्स से करें नकली पनीर की पहचान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Oct, 2025 05:15 PM
Kitchen tips: इन आसान ट्रिक्स से करें नकली पनीर की पहचान

नारी डेस्क: आजकल बाजार में खाने से लेकर पहनने वाली चीजों तक सब में मिलावट है। ऐसे में कई जगहों पर नकली पनीर बनाने का काम चल रहा है। इसलिए जरूरी है नकली पनीर की जांच करना सही पनीर खरीदाना बेहद जरूरी है। इसलिए हम आपको आज बताएंगे कि आप किस तरह से नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं। 

कैसे बनता है नकली पनीर?

नकली पनीर खराब दूध, आटा, डिटर्जेंट पाउडर, पामोलिन तेल, ग्लिसरॉल मोनोस्टियरेट पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कैमिकल मिलाकर बनाया जाता है, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं।  इससे बचने के लिए जरूरी है असली पनीर की पहचान करना।

PunjabKesari

ऐसे चेक करें पनीर की शुद्धता

गर्म पानी से डालें

 पनीर की शुद्धता जांचने के लिए सबसे पहले इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में उबालें। इस पानी में सोयाबीन का आटा और अरहर की दाल का पाउडर डालें। आटा मिलाने के बाद नकली पनीर का रंग लाल होने लगता है, ऐसा इसलिए होता है कि पनीर बनाते समय डिटर्जेंट और यूरिया जैसे केमिकल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जिसकी वजह से इसका रंग लाल हो जाता है।

पनीर को पानी में उबालें

 पनीर को जांचने का दूसरा तरीका यह है कि आप पानी में पनीर को उबालें फिर ठंडा कर लें। अब इस एक पनीर के टुकड़े में टिंचर आयोडीन की कुछ ड्राप डालें। अगर पनीर का रंग नीला हो जाता है, तो समझ जाएं कि यह पनीर मिलावटी है। बता दें कि टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक दवाई होती है, जिसे घाव पर लगाया जाता है। यह आपको मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाता है।

PunjabKesari

वहीं असली पनीर की पहचान आप उसकी खुशबू से भी लगा सकते हैं। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि असली पनीर से दूध जैसी खुशबू आती है। वहीं नकली से कोई खुशबू नहीं आती है।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it