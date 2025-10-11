वर्किंग वुमेन्स का काम हो जाएगा आसान, ये 4 Kitchen Tips दूर करेंगे आपकी चिंता

नारी डेस्क: ज्यादातर महिलाएं आजकल जॉब करती हैं ऐसे में उनके लिए घर और किचन दोनों एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो किचन के काम ऐसे होते हैं जो समय पर खत्म नहीं हो पाते। इसके अलावा रसोई में कुछ चीजें जरुरी होती हैं। ज्यादातर जरुरत के समय किचन में यह चीजें आसानी से मिल नहीं पाती ऐसे में आप कुछ आसान से तरीके अपनाकर इन चीजों के बिना अपना काम निपटा सकते हैं। आज आपको कुछ ऐसे हैक्स बताएंगे जो आपका किचन वर्क आसान बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में...

नहीं है चॉपिंग बॉर्ड तो ये चीज आएगी काम

सब्जियां काटने के लिए अक्सर महिलाएं चॉपिंग बॉर्ड इस्तेमाल करती हैं लेकिन अगर आपके पास चॉपिंग बॉर्ड नहीं है तो आप चकला बेलन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपकी सब्जी भी आसानी से कट जाएंगी और आपका हाथ भी चाकू से नहीं कट पाएगा।

कूटने के लिए करें इस्तेमाल

किसी भी चीज को कूटने के लिए वैसे तो ओखली का इस्तेमाल बेस्ट होता है. लेकिन अगर आपने जल्दी घर शिफ्ट किया है और आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं हैं. तो आप खड़े मसाले, अदरक, इलायची जैसी चीजों को कूटने के लिए चकला बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपका काम मिनटों में आसान बन जायेगा।

चकला बेलन से दें शेप

पापड़, ब्रेड स्लाइस के साइड निकालने के लिए या फिर नमकपारे बनाने के लिए अगर आपके पास कोई शेपर नहीं है तो भी चकला बेलन आपके काम आ सकता है। इसके अलावा मठ्ठी, कुकीज और गुजिया बनाने के लिए भी आप चकला बेलन इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऐसे पीसें मसाला

सब्जी या फिर मिश्रण में अक्सर अजवाइन, भुना हुआ जीरा, इलायची, काली मिर्च जैसी चीजें इस्तेमाल की जैती हैं। ऐसे में महिलाएं इन सभी को दरदरा पीसकर रख लेती हैं परंतु यदि किसी कारणवश आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप बेलन को रगड़कर मसाले पीस सकते हैं। इससे आपका मसाला भी पीसा जाएगा और खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा।