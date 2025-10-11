11 OCTSATURDAY2025 11:25:41 PM
Nari

वर्किंग वुमेन्स का काम हो जाएगा आसान, ये 4 Kitchen Tips दूर करेंगे आपकी चिंता

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Oct, 2025 05:33 PM
वर्किंग वुमेन्स का काम हो जाएगा आसान, ये 4 Kitchen Tips दूर करेंगे आपकी चिंता

नारी डेस्क:  ज्यादातर महिलाएं आजकल जॉब करती हैं ऐसे में उनके लिए घर और किचन दोनों एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो किचन के काम ऐसे होते हैं जो समय पर खत्म नहीं हो पाते। इसके अलावा रसोई में कुछ चीजें जरुरी होती हैं। ज्यादातर जरुरत के समय किचन में यह चीजें आसानी से मिल नहीं पाती ऐसे में आप कुछ आसान से तरीके अपनाकर इन चीजों के बिना अपना काम निपटा सकते हैं। आज आपको कुछ ऐसे हैक्स बताएंगे जो आपका किचन वर्क आसान बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में...

नहीं है चॉपिंग बॉर्ड तो ये चीज आएगी काम 

सब्जियां काटने के लिए अक्सर महिलाएं चॉपिंग बॉर्ड इस्तेमाल करती हैं लेकिन अगर आपके पास चॉपिंग बॉर्ड नहीं है तो आप चकला बेलन का इस्तेमाल कर सकती हैं।  इससे आपकी सब्जी भी आसानी से कट जाएंगी और आपका हाथ भी चाकू से नहीं कट पाएगा। 

PunjabKesari

 कूटने के लिए करें इस्तेमाल

किसी भी चीज को कूटने के लिए वैसे तो ओखली का इस्तेमाल बेस्ट होता है. लेकिन अगर आपने जल्दी घर शिफ्ट किया है और आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं हैं. तो आप खड़े मसाले, अदरक, इलायची जैसी चीजों को कूटने के लिए चकला बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपका काम मिनटों में आसान बन जायेगा।

PunjabKesari

चकला बेलन से दें शेप 

पापड़, ब्रेड स्लाइस के साइड निकालने के लिए या फिर नमकपारे बनाने के लिए अगर आपके पास कोई शेपर नहीं है तो भी चकला बेलन आपके काम आ सकता है। इसके अलावा मठ्ठी, कुकीज और गुजिया बनाने के लिए भी आप चकला बेलन इस्तेमाल कर सकते हैं। 

ऐसे पीसें मसाला 

सब्जी या फिर मिश्रण में अक्सर अजवाइन, भुना हुआ जीरा, इलायची, काली मिर्च जैसी चीजें इस्तेमाल की जैती हैं। ऐसे में महिलाएं इन सभी को दरदरा पीसकर रख लेती हैं परंतु यदि किसी कारणवश आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप बेलन को रगड़कर मसाले पीस सकते हैं। इससे आपका मसाला भी पीसा जाएगा और खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा। 

PunjabKesari

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it