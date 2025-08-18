कौन थीं  मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट ? जिनका शादी के 4 महीने बाद कार हादसे में हुआ निधन

नारी डेस्क: 2017 में मिस यूनिवर्स पेजेंट में हिस्सा लेने वाली रशियन मॉडल क्सेनिया अलेक्जेंड्रोवा का कार हादसे में निधन हो गया। सिर्फ 30 साल की उम्र में इस घटना ने सभी को सदमा पहुंचाया है। आइए जानते हैं उनके जीवन और इस दुखद हादसे के बारे में विस्तार से।

कौन थीं क्सेनिया अलेक्जेंड्रोवा?

क्सेनिया एक खूबसूरत रशियन मॉडल थीं जिन्होंने 19 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। पढ़ाई में भी क्सेनिया बहुत होशियार थीं और उन्होंने रूस की एक यूनिवर्सिटी से फाइनेंस और क्रेडिट में डिग्री हासिल की थी। साल 2017 में उन्होंने मिस यूनिवर्स पेजेंट में भाग लिया था, हालांकि वे जीत नहीं पाईं लेकिन अपनी सुंदरता और व्यक्तित्व की वजह से चर्चा में रहीं।

कैसे हुआ हादसा?

5 जुलाई को क्सेनिया अपने पति के साथ कार में सफर कर रही थीं। अचानक कार के सामने एक बड़ा जानवर आ गया, जिसे रिपोर्ट में ‘एल्क’ बताया गया है, जो हिरण जैसा दिखता है। जानवर के टकराने से कार का नियंत्रण बिगड़ गया और हादसा हो गया। क्सेनिया गाड़ी के सामने वाली सीट पर बैठी थीं और हादसे के बाद वे खून से लथपथ हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां कई दिनों तक उनका इलाज चला। लेकिन 12 अगस्त को उनका निधन हो गया।

शादी के चार महीने बाद हुआ हादसा

क्सेनिया ने सिर्फ चार महीने पहले शादी की थी। उनके पति का नाम एल्क ही बताया गया है। शादी के बाद दोनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ये दुखद हादसा उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया। उन्होंने अपनी शादी की कई खुशियों भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिन्हें देखकर उनके फैंस भी खुश होते थे। अब उनकी मौत की खबर सुनकर सभी बेहद दुखी हैं।

मॉडलिंग एजेंसी ने क्या कहा?

जिस मॉडलिंग एजेंसी के लिए क्सेनिया काम करती थीं, उन्होंने कहा कि क्सेनिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दयालु और मजबूत स्वभाव की भी थीं। वे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती थीं। एजेंसी ने कहा कि क्सेनिया की याद उनकी सुंदरता, आत्मविश्वास और अच्छे स्वभाव के लिए हमेशा रहेगी।

इस हादसे से क्सेनिया के परिवार, दोस्तों और फैंस के दिल टूट गए हैं। उनकी अचानक मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है। 2017 की मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट क्सेनिया का जाना एक बड़ी क्षति है, जिनकी खूबसूरती और आत्मा हमेशा याद रखी जाएगी।