मन में श्रद्धा भाव, जुबां पर  "हर हर महादेव" के जयकारे ...सावन के पहले दिन शिवालयों पर लगा भक्तों का तांता

नारी डेस्क: सावन का पवित्र महीना शुक्रवार को प्रमुख तीर्थस्थलों पर भक्ति की अद्भुत छटा के साथ शुरू हुआ, जहां हज़ारों भगवान शिव भक्त मंदिरों में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए कतारों में खड़े हुए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में, दिन की शुरुआत 'मंगला आरती' के साथ हुई, जिसके बाद मंदिर के द्वार आम दर्शन के लिए खोल दिए गए। उत्साह से भरे भक्त लंबी लेकिन व्यवस्थित कतारों में खड़े होकर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक थे।

#WATCH | Varanasi, UP: Managala arti being performed at Kashi Vishwanath Temple on the first day of the holy month of 'sawan'. Divisional Commissioner Varanasi, S Rajalingam, Chief Executive Officer, Vishwa Bhushan, Deputy Collector Shambhu Sharan, and Tehsildar Mini L. Shekhar… pic.twitter.com/wFiM9lY2Li