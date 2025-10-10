करवा चौथ व्रत रखा हैं तो शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये 5 चीजें, मिलेगा वैवाहिक सुख

नारी डेस्क : हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत वैवाहिक सुख, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। बता दें की करवा चौथ के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि प्रदान करते हैं।

गन्ने का रस

करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेने के बाद शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गन्ना जीवन में मिठास और समरसता का प्रतीक है। इसलिए गन्ने के रस से अभिषेक करने से दांपत्य जीवन में मिठास, स्थिरता, प्रेम और पारस्परिक समझ बढ़ती है। यह उपाय वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाता है और पति-पत्नी के बीच सौहार्द बनाए रखता है।

शुद्ध जल

करवा चौथ की पूजा में शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध और स्वच्छ जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जल अर्पण से मन और शरीर की पवित्रता बनी रहती है तथा जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। धार्मिक मान्यता है कि जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।

दूध, दही, शहद और बेलपत्र

करवा चौथ के दिन शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, शहद और बेलपत्र से करने का विशेष महत्व है। ये चारों वस्तुएं शुद्धता, समर्पण और प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इनसे अभिषेक करने पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं तथा भक्त को सौभाग्य, वैवाहिक सुख और मानसिक शांति का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय शिव-पार्वती की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका माना गया है।

देसी घी का दीपक

करवा चौथ के दिन पूजा के समय शिवलिंग के सामने देसी घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही, एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी अवश्य जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि देसी घी से जलाया गया दीपक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर से नकारात्मक शक्तियों व दुर्भाग्य को दूर करता है। यह दीपक जीवन में सुख-शांति, समृद्धि और वैवाहिक सौहार्द बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है।

सफेद पुष्प

भगवान शिव को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए करवा चौथ के दिन शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सफेद पुष्प पवित्रता, शांति और सच्ची भक्ति के प्रतीक होते हैं। मान्यता है कि इन्हें अर्पित करने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और साधक को आंतरिक शांति, स्थिरता और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। यह उपाय शिवभक्त के जीवन में सुकून और सकारात्मकता का प्रकाश भर देता है।

व्रत का फल और आशीर्वाद

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो महिलाएं करवा चौथ के दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक शिवलिंग का अभिषेक करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव-पार्वती की कृपा से दांपत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि बनी रहती है।

चंद्र देव को अर्घ्य देते समय मंत्र जाप

करवा चौथ की पूजा में जब चंद्रमा उदित हो जाए, तब छलनी से दर्शन करने के बाद चंद्र देव को अर्घ्य (जल अर्पण) करते समय यह मंत्र अवश्य जाप करें —

"ॐ सों सोमाय नमः"

यह मंत्र चंद्र देव को समर्पित है और इसका अर्थ है — “मैं चंद्र देव को नमन करता हूँ।” माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण से मन की शांति मिलती है, दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चंद्र देव को अर्घ्य देते समय पूरे मनोयोग और श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है।

करवा चौथ 2025 में अगर आप भी अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति चाहती हैं, तो शिवलिंग पर उपरोक्त वस्तुएं श्रद्धा से चढ़ाएं। महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपका जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भर जाएगा।