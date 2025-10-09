09 OCTTHURSDAY2025 9:09:27 PM
Nari

सुहागिनें ये Karwa Chauth व्रत कथा जरूर पढ़ें, मिलेगा अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Oct, 2025 05:24 PM
सुहागिनें ये Karwa Chauth व्रत कथा जरूर पढ़ें, मिलेगा अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद

नारी डेस्क : हर साल की तरह इस बार भी करवाचौथ व्रत महिलाएं धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर को सिद्धि योग में मनाया जाएगा । व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करती हैं और निर्जला व्रत प्रारंभ करती हैं। यह व्रत चंद्रोदय तक चलता है। शाम को महिलाएं मां गौरी और भगवान गणेश की पूजा करती हैं तथा पारंपरिक रूप से करवा चौथ की व्रत कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ की यह पौराणिक कथा।

करवा चौथ व्रत कथा 

एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके सात बेटे और एक बेटी थीजिसका नाम करवा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। एक बार करवा अपने ससुराल से मायके आई थी। उस दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी थी, और करवा ने निर्जला करवा चौथ व्रत रखा था। रात होने लगी, लेकिन चंद्रमा का उदय नहीं हो रहा था। भूख-प्यास से व्याकुल करवा को देखकर उसके भाइयों को दया आई। तब सबसे छोटे भाई ने एक चालाकी की — उसने घर के बाहर पीपल के पेड़ पर छलनी में दीपक रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे चंद्रमा निकल आया हो।

PunjabKesari

छोटे भाई ने जाकर बहन से कहा, “बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो।” करवा ने उस छलनी के दीपक को चांद समझ लिया और अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने लगी।

यें भी पढ़ें: करवा चौथ पर सास को क्या दिया जाता है? जानें इस परंपरा का महत्व और सही तरीका

करवा का व्रत भंग और पति की मृत्यु

जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला उठाया, तो उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनते ही करवा का दिल टूट गया। जब उसे पता चला कि उसके छोटे भाई ने झूठा चांद दिखाया था, तो वह रोती हुई बोली 

“मैं अपने पति को पुनः जीवित कराऊंगी।”

करवा ने अपने पति के शव को सुरक्षित रखा और पूरे एक वर्ष तक उसी के पास रहकर कठोर तप किया।

PunjabKesari

भक्ति और आस्था से मिला जीवन

एक वर्ष बाद जब करवा चौथ का दिन फिर आया, तो उसकी सभी भाभियां व्रत करने लगीं। पूजा के समय वे आशीर्वाद लेने करवा के पास आईं। करवा ने प्रत्येक भाभी से कहा—“यम की सूई ले लो, पिया की सूई दे दो, मुझे भी सुहागन बना दो।” पहली छह भाभियों ने उसकी बात ठुकरा दी। अंत में सबसे छोटी भाभी आई। जब उसने करवा का दुख और तप देखा, तो उसका हृदय पिघल गया। उसने अपनी छोटी अंगुली काटकर अमृत की कुछ बूंदें निकालीं और करवा के पति के मुंह में डाल दीं। जैसे ही अमृत की बूंदें पड़ीं, करवा का पति गणेश जी का नाम लेते हुए जीवित हो गया।

यें भी पढ़ें : शादी से पहले भी रखा जा सकता है करवा चौथ का व्रत? जानें मान्यताएं और विधि

करवा चौथ का संदेश

कहा जाता है कि इस व्रत की शक्ति और करवा की श्रद्धा से ही उसके पति को नया जीवन मिला। इसलिए जो भी स्त्री पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियम से करवा चौथ व्रत करती है, उसे मां गौरी और भगवान गणेश की कृपा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। 

PunjabKesari

करवा चौथ की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि स्त्री की निष्ठा, प्रेम और आस्था का प्रतीक है। यह व्रत सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it