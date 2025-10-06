06 OCTMONDAY2025 8:55:10 PM
Nari

करवा चौथ पर सास को क्या दिया जाता है? जानें इस परंपरा का महत्व और सही तरीका

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Oct, 2025 06:32 PM
करवा चौथ पर सास को क्या दिया जाता है? जानें इस परंपरा का महत्व और सही तरीका

नारी डेस्क : करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। साल 2025 में यह व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ की शुरुआत सुबह सरगी से होती है और व्रत का समापन रात 8:13 पर चंद्रोदय के बाद होता है।

करवा चौथ में ‘बायना’ देने की परंपरा

करवा चौथ की पूजा में सरगी, कथा, और चंद्र दर्शन के साथ एक और अहम रिवाज निभाया जाता है — ‘बायना’ देना। इस रस्म के तहत बहू अपनी सास को उपहार के रूप में कुछ वस्तुएं देती है, जिसे बायना कहा जाता है।

PunjabKesari

सास को क्या दिया जाता है ‘बायना’ में?

बायना में पारंपरिक रूप से वे चीजें दी जाती हैं जो सुहाग और मंगल का प्रतीक मानी जाती हैं।

यें भी पढ़ें : गर्भनिरोधक गोलियां खाने वाली औरतों को सच में हो रही है ये बड़ी समस्या! जानिए सच्चाई

साड़ी या सूट

चूड़ियां, बिंदी, पायल, बिछिया

मेंहदी, सिंदूर, काजल

मिठाई और फल

एक थाल में सजाकर दिया गया श्रृंगार का सामान दिया जाता है।

PunjabKesari

बायना देने का सही समय और तरीका

बायना देने का समय चंद्रमा को अर्घ्य देने और पूजा के बाद का होता है। इस समय बहू सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और बायना भेंट करती है। इसके बदले सास अपनी बहू को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती हैं।

यें भी पढ़ें : भूलकर भी 35 की उम्र के बाद चेहरे पर न लगाएं ये चीजें, वरना छिन सकती है आपकी खूबसूरती

अगर सास न हो तो किसे दें बायना?

यदि किसी महिला की सास जीवित न हों, तो वह अपनी बड़ी ननद, जेठानी या किसी बुजुर्ग सुहागिन स्त्री को बायना दे सकती है। यह रिवाज आदर, प्रेम और पारिवारिक एकता का प्रतीक माना जाता है।

बायना का आध्यात्मिक महत्व

करवा चौथ में बायना देना केवल परंपरा नहीं बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। माना जाता है कि सास को बायना देने से बहू के जीवन में सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है।

टिप: बायना देते समय चेहरे पर मुस्कान और दिल में सम्मान रखें। यही इस परंपरा की असली सुंदरता है।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it