Grammy 2025: बिना कपड़ों के कान्ये वेस्ट की पत्नी ने रेड कार्पेट पर दिए पोज, पुलिस ने बाहर किया

नारी डेस्क: ग्रैमी अवॉर्ड्स 2025 एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र बनीं रैपर कान्ये वेस्ट और उनकी पत्नी बियांका सेंसरी। उनके एक विवादित पोज ने सबका ध्यान खींच लिया और अंततः पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में।

ग्रैमी अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर बियांका सेंसरी ने जो पोज दिया, वह किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने अपनी पोशाक से ग्रैमी इवेंट में सनसनी मचा दी। यह पोज इतना विवादास्पद था कि पुलिस को उन्हें इवेंट से बाहर निकालने की जरूरत पड़ी।

बियांका और कान्ये वेस्ट का पोज इतना अजीब था कि इवेंट में मौजूद सुरक्षा अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने उन्हें इवेंट से बाहर निकालते हुए यह सुनिश्चित किया कि इवेंट का माहौल सामान्य रहे।

Kanye West has Bianca Censori almost completely nude at the Grammys—what’s the intention behind such a bold fashion choice? Is it a statement or just another attempt to provoke and capture attention? #KANYEWEST

