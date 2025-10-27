27 OCTMONDAY2025 9:38:09 PM
किसान आंदोलन पर विवादित बयान: कंगना रनौत को पछतावा, कोर्ट में कहा...

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत किसान आंदोलन के दौरान दिए गए विवादित बयान के लिए अब पछता रही हैं। 27 अक्टूबर को बठिंडा कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि यह सब गलतफहमी के चलते हुआ। उन्होंने सभी मां और बहनों का सम्मान करते हुए माफी मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

मामला क्या है?

किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर का फोटो रीट्वीट किया और दावा किया कि उन्हें शाहीन बाग की बिलकिस बानो कहा जा सकता है और इस तरह की महिलाएं धरने में 100 रुपए में शामिल होती हैं। इस बयान के बाद महिंदर कौर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया।

कंगना ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था और उनका कोई इरादा किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने का नहीं था। उन्होंने कहा,–“मैं सपने में भी इस तरह सोच नहीं सकती, जिस तरह का यह मामला बनाया गया। जो गलतफहमी हुई है, उसके लिए हमने खेद जताया है।”

कोर्ट में कंगना को झटका

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ केस रद्द करने की मांग की थी। सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने पर्मानेंट एक्ज़ेम्प्शन के लिए भी अर्जी दायर की है। अब शिकायतकर्ता की तरफ से इस अर्जी का जवाब अदालत में दिया जाएगा। 27 अक्टूबर को अदालत में कंगना ने बेल (bond) furnish की और मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर निर्धारित की गई है।

