सर्दी शुरू होते ही जोड़ दर्द से हो जाते परेशान तो ये देसी नुस्खे अभी से शुरू कर दें

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 29 Oct, 2025 05:46 PM
नारी डेस्कः सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाएं जहां सुकून देती हैं, वहीं कई लोगों के लिए ये दर्द और तकलीफ का मौसम बन जाती हैं। ठंड बढ़ते ही गठिया और जोड़ों का दर्द फिर से उभरने लगता है। चलने-फिरने में परेशानी, सूजन और अकड़न जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में दवाओं के साथ-साथ कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप इस दर्द को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दी में जोड़ों के दर्द से राहत देने वाले असरदार घरेलू नुस्खे। गठिया (Arthritis) और जोड़ों का दर्द सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ठंड के कारण रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और जोड़ों में सूजन बढ़ जाती है। हालांकि, कुछ घरेलू और प्राकृतिक उपाय अपनाकर इससे काफी राहत पाई जा सकती है। नीचे इसके कारण और उपाय विस्तार से दिए गए हैं।

गठिया और जोड़ों के दर्द के प्रमुख कारण

ठंडा मौसम- सर्दी में रक्त संचार धीमा होने से दर्द बढ़ता है।
विटामिन D की कमी- धूप न मिलने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।
उम्र और वजन- अधिक उम्र या मोटापा भी जोड़ों पर दबाव डालता है।
पुराना संक्रमण या चोट-पहले की चोट या संक्रमण से सूजन बनी रह सकती है।
अनुवांशिक कारण-परिवार में गठिया होने पर इसका खतरा बढ़ जाता है। 
यूरिक एसिड बढ़ना- यूरिक एसिड बढ़ने से भी जोड़ों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। 
सर्दियों में गठिया से राहत के घरेलू उपाय

1. सरसों या तिल के तेल की हल्की गर्म मालिश

रोज़ सुबह और रात को हल्का गुनगुना तेल लेकर जोड़ों पर 10–15 मिनट तक मालिश करें। इससे रक्त संचार बढ़ता है और सूजन कम होती है।

2. हल्दी वाला दूध

एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रोज़ रात को पिएं। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन (Curcumin) सूजन और दर्द कम करता है।

3. अजवाइन या मेथी दाने का पानी

एक चम्मच अजवाइन या मेथी दाना रातभर भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं या उसका पानी पिएं। ये दोनों सूजन घटाने और दर्द कम करने में कारगर हैं।

4. गुनगुना पानी और गर्म सेंक

दिन में 2–3 बार गर्म पानी की बोतल या हीट पैक से सेंक करें। इससे जोड़ों में जमी जकड़न दूर होती है।

5. धूप में 15–20 मिनट बैठना

रोज़ सुबह की धूप से शरीर को विटामिन D मिलता है जो हड्डियों को मजबूत करता है।

6. लहसुन और अदरक का सेवन

दोनों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। सुबह खाली पेट 2–3 लहसुन की कलियां खाना या चाय में अदरक डालना फायदेमंद है।

7. गर्म पानी में एप्सम साल्ट (Epsom Salt) से पैर धोना

एक टब गर्म पानी में 1 कप एप्सम साल्ट डालें और पैर 15 मिनट तक उसमें रखें। इसमें मौजूद मैग्नीशियम दर्द और सूजन को कम करता है।
इसी के साथ बरतें सावधानियां

ठंडी हवा और नमी से बचें, हमेशा शरीर को गर्म रखें।
ज्यादा देर तक एक ही मुद्रा में न बैठें।
वजन नियंत्रित रखें।
नियमित हल्की एक्सरसाइज या योग करें-जैसे ताड़ासन, त्रिकोणासन, पवनमुक्तासन आदि।

गठिए में डाइट में शामिल करें

तिल, अलसी, अखरोट (ओमेगा-3 से भरपूर)।
हरी सब्जियां, दालें, दूध और हल्दी।
अदरक, लहसुन, नींबू और हल्का गर्म पानी।
 

