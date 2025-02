जीत अदाणी की शादी बनी ऐतिहासिक – गौतम अदाणी ने दान किए 10 हजार करोड़

नारी डेस्क: अहमदाबाद में सम्पन्न हुआ शादी समारोह अदाणी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदाणी के छोटे बेटे जीत अदाणी ने हीरा कारोबारी जैमिन शाह की बेटी दिवा संग विवाह रचाया। यह भव्य शादी समारोह शुक्रवार को अहमदाबाद के बेल्वेडियर क्लब, अदाणी शांतिग्राम टाउनशिप में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। शादी में केवल करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए।

गौतम अदाणी ने दिया समाज सेवा का बड़ा उपहारगौतम अदाणी ने अपने बेटे की शादी के इस शुभ अवसर पर समाज सेवा के लिए 10,000 करोड़ रुपये दान किए। उन्होंने इस योगदान को अपने सिद्धांत "सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्मा है" के अनुरूप बताया। यह राशि मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के बुनियादी ढांचे के निर्माण में उपयोग की जाएगी। इससे आम जनता को सुलभ और विश्वस्तरीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, उच्च स्तरीय स्कूल और ग्लोबल स्किल एकेडमी का लाभ मिलेगा।

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ विवाहजीत अदाणी और दिवा शाह की शादी पूरी तरह से पारंपरिक गुजराती रस्मों के अनुसार हुई। विवाह समारोह में किसी बड़े राजनीतिक, बॉलीवुड, या कॉर्पोरेट जगत की हस्तियों को आमंत्रित नहीं किया गया। शादी को बेहद निजी रखा गया, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और नजदीकी मित्र ही उपस्थित रहे।

गौतम अदाणी ने दी नई बहू दिवा को 'बेटी' का सम्मानगौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर अपनी नई बहू को 'बेटी' कहकर संबोधित किया। उन्होंने लिखा, "परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से जीत और दिवा आज विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। यह विवाह प्रियजनों के बीच पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। यह एक छोटा और अत्यंत निजी समारोह था, इसलिए हम चाह कर भी सभी शुभचिंतकों को आमंत्रित नहीं कर सके, जिसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। मैं आप सभी से बेटी दिवा और जीत के लिए स्नेह और आशीष की कामना करता हूं।"

Chairman of Adani Group, Gautam Adani tweets, "With the blessings of Almighty God, Jeet and Diva tied the sacred knot of marriage today. The wedding took place today in Ahmedabad with traditional rituals and Shubh Mangal Bhaav among loved ones. It was a small and extremely… pic.twitter.com/Cqkd1wtwRq