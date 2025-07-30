उनका सिंदूर उजड़ गया और आप नाम सिंदूर रख रहे हैं...?  पहलगाम में विधवा हुई महिलाओं को लेकर बोलीं जया बच्चन

नारी डेस्क: राज्यसभा में बुधवार को समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने सरकार पर आम लोगों से छल करने का आरोप लगाते हुए मांग की कि उसे पहलगाम हमले के पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य होने का दावा सरकार ने ही किया था। उच्च सदन में ‘‘पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ‘ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा'' में भाग लेते हुए जया ने यह बात कही।



जया बच्चन ने कहा, 'सर एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े-बड़े नाम देते हैं. ये नाम सिंदूर दिया क्यों? उन्होंने कहा- ‘‘यह अजीब सा लगता है कि आतंकियों ने किस तरह धर्म पूछ कर लोगों को उनके अपनों के सामने मार डाला। पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों की पत्नियों का सिंदूर तो उजड़ गया लेकिन सरकार ने जवाबी कार्रवाई का नाम ‘‘ऑपरेशन सिंदूर'' क्यों रखा? उन्होंने कहा ‘‘अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति होने, सब कुछ सामान्य होने का दावा किया गया था और तब पर्यटक वहां गए थे। लेकिन उन्हें वहां क्या मिला ? मौत...।''



जया बच्चन ने आगे कहा कि सरकार ने आम लोगों से छल किया और उसे पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अगर वह जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े-बड़े दावे नहीं करती तो वहां पर्यटक नहीं जाते और उनकी जान नहीं जाती। जया ने कहा कि रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की है लेकिन अगर सरकार 26 लोगों की रक्षा नहीं कर पायी तो इस गोलाबारूद, हथियार बनाने की तैयारी किस काम की है। उन्होंने कहा ‘‘मानवता होनी चाहिए, गोला बारूद से कुछ नहीं होगा। हिंसा से कोई विवाद नहीं सुलझता। विनम्र बनिये और देश के लोगों के मन में विश्वास जगाइये कि आप उनकी रक्षा करेंगे।''

