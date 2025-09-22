22 SEPMONDAY2025 3:53:47 PM
Nari

जाह्नवी साड़ी में दिखाती रहीं अदाएं, पीछे से आईं 52 साल की रवीना और लूट ले गईं महफिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Sep, 2025 01:04 PM
जाह्नवी साड़ी में दिखाती रहीं अदाएं, पीछे से आईं 52 साल की रवीना और लूट ले गईं महफिल

 नारी डेस्क: बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में जहां नए चेहरे हर दिन अपने स्टाइल और फैशन से लोगों का ध्यान खींचते हैं, वहीं कुछ दिग्गज अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद अपनी खूबसूरती और एलिगेंस से सबको मात दे देती हैं। ऐसा ही नजारा हाल ही में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के कल्चर सेंटर में देखने को मिला, जहां ‘मेरा देश पहले: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी’ की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस मौके पर बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, लेकिन सुर्खियां बटोरीं जाह्नवी कपूर और 52 साल की रवीना टंडन ने।

जाह्नवी का मॉर्डन कॉर्सेट साड़ी लुक

श्रीदेवी की लाडली जाह्नवी कपूर हमेशा अपने फैशन से जलवे बिखेरती हैं। इस बार उन्होंने अनामिका खन्ना का डिजाइनर आउटफिट चुना। जाह्नवी ने गोल्डन ऑर्गेंजा सिल्क साड़ी पहनी, जिस पर सुनहरे धागों से फ्लोरल डिजाइन किया गया था। उनकी साड़ी की ड्रेपिंग स्टाइल भी काफी हटकर रही, जिसमें पल्लू को खूबसूरती से शोल्डर पर कैरी किया गया। साड़ी के साथ जाह्नवी ने कॉर्सेट ब्लाउज पहना, जो पीच टोन में था। इस पर सीक्वेंस और सुनहरी कढ़ाई की बारीक डिटेलिंग थी। स्लीवलेस डिजाइन ने उनके शोल्डर और कॉलर बोन को हाइलाइट किया, जिससे लुक और भी रॉयल लग रहा था।

जूलरी और एक्सेसरीज ने बढ़ाया चार्म

जाह्नवी ने अपने ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए बड़े झुमके, हैवी कंगन, बाजूबंद और रिंग्स पहनीं। उनका यह जूलरी सेट उनके पूरे आउटफिट पर चार-चांद लगाने का काम कर रहा था। रेड लिपस्टिक और सॉफ्ट वेव्स हेयरस्टाइल के साथ जाह्नवी ने अपने लुक को ग्लैमरस टच दिया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

रवीना का सिंपल लेकिन क्लासी अंदाज

जाह्नवी के ठीक पीछे जब रवीना टंडन की एंट्री हुई, तो पूरा माहौल ही बदल गया। उन्होंने किसी डिजाइनर साड़ी या भारी आउटफिट की जगह व्हाइट शॉर्ट कुर्ता और फ्लेयर्ड पैंट्स का चुनाव किया। इस आउटफिट पर कॉलर और बॉर्डर पर बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जिसने इसे एकदम एलिगेंट बना दिया।

रवीना ने अपने लुक को खास बनाने के लिए गले में लेयरिंग नेकपीस पहना और सबसे बड़ा आकर्षण बना उनके बालों में लगाया हुआ गजरा। उनके सिंपल लेकिन ग्रेसफुल अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया और 52 साल की उम्र में भी उन्होंने अपनी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।

लोगों ने कर दी दोनों की तुलना

सोशल मीडिया पर जैसे ही दोनों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, फैंस ने उनकी तुलना शुरू कर दी। कई यूजर्स ने लिखा कि “रवीना तो अब भी जवान लग रही हैं।” एक अन्य ने कहा, “जाह्नवी का लुक अच्छा है लेकिन रवीना के सामने फीका पड़ गया।” वहीं कुछ लोगों ने तो सीधा रवीना को इस इवेंट की असली क्वीन घोषित कर दिया।

साफ है कि चाहे यंग डीवा हों या बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटीज़, दोनों का अपना अलग जलवा है। लेकिन इस स्क्रीनिंग में लोगों के दिल जीतने का क्रेडिट रवीना टंडन को ही मिला, जिन्होंने अपनी सिंपल लेकिन रॉयल अदाओं से महफिल लूट ली।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it