31 OCTFRIDAY2025 5:10:15 PM
Nari

इत्र लगाने से शरीर ही नहीं भाग्य भी होता है मजबूत, जानिए कैसे बढ़ती है खुशबू से किस्मत

  • Edited By Monika,
  • Updated: 31 Oct, 2025 04:46 PM
इत्र लगाने से शरीर ही नहीं भाग्य भी होता है मजबूत, जानिए कैसे बढ़ती है खुशबू से किस्मत

नारी डेस्क : इत्र सिर्फ खुशबू फैलाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और भाग्य पर भी गहरा असर डालता है। प्राचीन काल से ही इत्र का उपयोग केवल सौंदर्य या ताजगी के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक संतुलन के लिए भी किया जाता रहा है। आयुर्वेद और वास्तु शास्त्र में इत्र को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना गया है। चलिए जानते हैं कि इत्र लगाने से कैसे न सिर्फ शरीर तरोताजा रहता है बल्कि किस्मत भी चमकती है।

इत्र का आध्यात्मिक महत्व

भारत की प्राचीन परंपरा में इत्र को "सुगंध शक्ति" कहा गया है। माना जाता है कि सुगंध हमारे मन और विचारों पर सीधा असर डालती है। जब हम इत्र लगाते हैं, तो यह न केवल हमारी बाहरी छवि को निखारता है बल्कि हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऑरा भी बनाता है। इस ऑरा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सौभाग्य बढ़ता है।

PunjabKesari

किस्मत से जुड़ा है सुगंध का सीधा रिश्ता

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सुगंध का संबंध ग्रहों और ऊर्जाओं से होता है।

चंदन की खुशबू: शांति, आत्मबल और सौभाग्य को बढ़ाती है।

केवड़ा और गुलाब का इत्र: प्रेम, आकर्षण और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है।

मिट्टी की सुगंध (इत्र-ए-खस): धरती तत्व को संतुलित कर आर्थिक स्थिरता लाती है।

जैस्मिन या चमेली: मन की उलझनों को दूर कर आत्मविश्वास बढ़ाती है।

अगर किसी व्यक्ति का भाग्य कमजोर चल रहा हो या लगातार बाधाएं आ रही हों, तो रोजाना शुभ मुहूर्त में इत्र लगाना शुभ माना जाता है।

PunjabKesari

स्वास्थ्य पर इत्र के फायदे

सुगंध सिर्फ मन को नहीं बल्कि शरीर को भी फायदा पहुंचाती है।
यह तनाव, थकान और सिरदर्द को कम करती है।
सुगंधित तेलों में मौजूद प्राकृतिक तत्व हार्मोनल बैलेंस बनाए रखते हैं।
इत्र लगाने से मूड बेहतर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

धार्मिक दृष्टि से इत्र का महत्व

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ, यज्ञ और ध्यान में इत्र का प्रयोग शुभ माना गया है। माना जाता है कि भगवान को चंदन और गुलाब की खुशबू अत्यंत प्रिय है। जब व्यक्ति पूजा के समय इत्र लगाता है, तो उसकी प्रार्थना अधिक प्रभावी मानी जाती है और देवी-देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है।

PunjabKesari

सही तरीके से लगाएं इत्र ताकि असर बढ़े

नहाने के बाद साफ शरीर पर इत्र लगाएं।
गर्दन, कलाई और कानों के पीछे लगाना सबसे प्रभावी होता है।
हमेशा प्राकृतिक या अत्तर आधारित इत्र का उपयोग करें।
ध्यान या पूजा के समय हल्की सुगंध वाला इत्र लगाना शुभ माना जाता है।

इत्र लगाना सिर्फ एक सौंदर्य आदत नहीं है, बल्कि यह हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और भाग्य को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। सही सुगंध का चुनाव और उचित तरीके से उपयोग करने पर न सिर्फ आपका व्यक्तित्व निखरता है बल्कि जीवन में खुशहाली और सफलता भी बढ़ती है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it