25 SEPTHURSDAY2025 3:03:30 PM
Nari

अरमान मलिक पहली बीवी पायल को दे रहे तलाक? कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया सच

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Sep, 2025 12:23 PM
अरमान मलिक पहली बीवी पायल को दे रहे तलाक? कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया सच

 नारी डेस्क: मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 3 फेम अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं कि अदालत ने उन्हें अपनी एक पत्नी को तलाक देने के लिए कहा है और उन्होंने पायल मलिक को छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई।

कोर्ट के फैसले से उठी तलाक की चर्चा

हाल ही में BollywoodLife की रिपोर्ट ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने अरमान मलिक को आदेश दिया है कि वे अपनी एक पत्नी से तलाक लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरमान ने कथित तौर पर अपनी पहली पत्नी पायल मलिक को तलाक देने का फैसला किया है और अब वह केवल दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के साथ रहेंगे।हालांकि, अभी तक न तो अरमान और न ही पायल की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान आया है। दोनों अपने व्लॉग्स में पहले की तरह साथ नजर आ रहे हैं।

अदालत ने जारी किया था नोटिस

अगस्त 2025 में, पटियाला जिला अदालत ने अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों को समन भेजा था। यह नोटिस दविंदर राजपूत नामक व्यक्ति की याचिका पर जारी किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि अरमान ने न सिर्फ दो बल्कि चार शादियां की हैं, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन है। कानून के तहत हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्ति को एक समय में केवल एक ही विवाह की अनुमति है, इसलिए मामला और भी गंभीर हो गया। अरमान मलिक तब भी चर्चा में आए जब वे अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका के साथ बिग बॉस ओटीटी 3 में नजर आए। शो में शामिल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि वे बहुविवाह को प्रमोट कर रहे हैं और यह समाज में गलत संदेश दे रहा है। उस दौरान पायल मलिक ने तलाक का इशारा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और परिवार के साथ ही रहने का विकल्प चुना।

अरमान और कृतिका की शादी 

अरमान मलिक ने पहली शादी 2011 में पायल से की थी और दोनों का एक बेटा चिरायु मलिक है। पायल और अरमान की मुलाकात के सातवें दिन ही दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। लेकिन 2018 में अरमान ने पायल से तलाक लिए बिना अपनी बेस्ट फ्रेंड कृतिका से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात उनके बेटे चिरायु के बर्थडे पार्टी में हुई थी। इसके बाद तीनों ने एक परिवार की तरह साथ रहने का फैसला किया। साल 2023 में, पायल ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जबकि कृतिका ने एक बेटे जैद को जन्म दिया।

फिलहाल, तलाक की खबरें केवल अटकलें भर हैं। अरमान, पायल और कृतिका ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उनके सोशल मीडिया और व्लॉग्स देखकर लगता है कि तीनों पहले की तरह ही साथ रह रहे हैं।
इसलिए, जब तक खुद अरमान या पायल इसकी पुष्टि नहीं करते, इन खबरों को सिर्फ अफवाह ही माना जाना चाहिए।

अरमान मलिक और उनकी फैमिली हमेशा से ही चर्चा का हिस्सा रही है। कभी उनकी शादी को लेकर सवाल उठते हैं तो कभी शो में एंट्री को लेकर। लेकिन पायल को तलाक देने वाली खबर अभी तक पक्की नहीं है और इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना ही सही होगा।
  

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it