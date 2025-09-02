न बैंड-बाजा, न बाराती... बस 2000 रुपये में IPS  ने IAS  से रचा ली शादी

नारी डेस्क: आज के समय में जहां लोग शादी में करोड़ों खर्चेने में परहेज नहीं करते हैं, वहीं एक कपल ऐसा भी है जिसने केवल 2000 रुपये में शादी कर ली थी। हैरानी तो इस बात की है कि ये दोनों कोई आम नहीं बल्कि IAS और IPS हैं।उनकी शादी की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें न बैंड-बाजा था, न बाराती, न ही कोई भव्य रिसेप्शन।



बेहद सादगी से निभाई रस्में

हम बात कर रहे हैं IAS अधिकारी युवराज और IPS अधिकारी मौनिका ने शादी की, जिन्होंने केवल परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में साधारण तरीके से सात फेरे लिए। शादी के सभी रस्में बेहद सादगी से निभाई गईं। दिखावे या शानो-शौकत पर एक भी पैसा बर्बाद नहीं किया गया। माला, मिठाई और कोर्ट फीस में दोनों ने 2000 रुपए खर्च किए और शादी के पवित्र बंधन में बंध गए।



कोर्ट रूम में हुई जयमाला

युवराज मरमट रायगढ़ जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। कोर्ट में उन्होंने तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी पी मोनिका से शादी रचाई है। दोनों ने कोर्ट रूम में ही एक-दूसरे को मालाएं पहनाई और फिर वहां मौजूद लोगों को मिठाई खिलाई। इस कपल ने समाज को यह संदेश दिया कि शादी का असली महत्व दो लोगों और उनके परिवारों के मिलन में है, न कि फिजूलखर्ची में।



कपल ने दिया खास संदेश

आज के समय में जहाँ लोग शादियों पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, वहीं IAS युवराज और IPS मौनिका की ये शादी सादगी और सच्चाई का उदाहरण है। इसने युवा पीढ़ी को यह सोचने पर मजबूर किया है कि शादी यादों से खास बनती है, खर्चे से नहीं। यह कपल उन सभी के लिए प्रेरणा है जो दिखावे से दूर रहकर जीवन की असली खुशियों को अपनाना चाहते हैं।